دانشگاه آزاد استان تهران قطب بندی می شود/رونمایی از برنامه پژوهشی

محمدمهدی طهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه کلان پژوهشی دانشگاه آزاد استان تهران تدوین شده و به زودی رونمایی خواهد شد.

وی افزود: براساس این برنامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد در استان تهران هدفمند و برنامه محور می شود.

رئیس دانشگاه آزاد استان تهران تاکید کرد: همچنین براساس این برنامه قرار است واحدهای این دانشگاه در استان تهران قطب بندی و ماموریت گرا شوند.

طهرانچی اظهار داشت: مقدمات و زیرساخت لازم برای رونمایی از برنامه کلان پژوهشی دانشگاه آزاد استان تهران فراهم شده و به زودی این برنامه در سطح کلان دانشگاه رونمایی می شود.

وی عنوان کرد: دانشگاه آزاد به عنوان یک دانشگاه مشتری مدار به شمار می رود و به هزینه نفت متصل نیست پس باید با درک مطالبه جامعه به تحولات درون سازمانی دست پیدا کند.