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۵ آذر ۱۳۹۶، ۹:۲۰

طهرانچی به مهر خبر داد:

دانشگاه آزاد استان تهران قطب بندی می شود/رونمایی از برنامه پژوهشی

دانشگاه آزاد استان تهران قطب بندی می شود/رونمایی از برنامه پژوهشی

رئیس دانشگاه آزاد استان تهران گفت: تحصیلات تکمیلی در این واحدهای دانشگاهی هدفمند می شوند و قرار است واحدهای این دانشگاه در استان تهران قطب بندی و ماموریت گرا شوند.

محمدمهدی طهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه کلان پژوهشی دانشگاه آزاد استان تهران تدوین شده و به زودی رونمایی خواهد شد.

وی افزود: براساس این برنامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد در استان تهران هدفمند و برنامه محور می شود.

رئیس دانشگاه آزاد استان تهران تاکید کرد: همچنین براساس این برنامه قرار است واحدهای این دانشگاه در استان تهران قطب بندی و ماموریت گرا شوند.

طهرانچی اظهار داشت: مقدمات و زیرساخت لازم برای رونمایی از برنامه کلان پژوهشی دانشگاه آزاد استان تهران فراهم شده و به زودی این برنامه در سطح کلان دانشگاه رونمایی می شود.

وی عنوان کرد: دانشگاه آزاد به عنوان یک دانشگاه مشتری مدار به شمار می رود و به هزینه نفت متصل نیست پس باید با درک مطالبه جامعه به تحولات درون سازمانی دست پیدا کند.

کد مطلب 4155038

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