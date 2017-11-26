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۵ آذر ۱۳۹۶، ۸:۵۳

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام خبر داد:

کاهش ۱۳ درصدی وقوع سرقت در شهرستان ایلام

کاهش ۱۳ درصدی وقوع سرقت در شهرستان ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از کاهش ۱۳ درصدی وقوع سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  سرهنگ حمید فتاحی امروز در جمع خبرنگاران بیان داشت: با تلاش شبانه روزی پلیس در پیشگیری از وقوع سرقت به ویژه در اربعین حسینی (ع)، وقوع سرقت در شهرستان ایلام ۱۳ در صد کاهش داشته است.

وی در ادامه گفت: پلیس برای تأمین و حفظ امنیت و آرامش شهروندان با بکارگیری همه توان رزمی و تجهیزاتی خود بصورت شبانه روزی پای کار بوده و برای نیل به این هدف با برنامه ریزی دقیق تیم های عملیاتی زیادی را جهت گشت زنی و پیشگیری از وقوع جرائم اختصاص داده است.

سرهنگ فتاحی در پایان از همکاری صمیمانه مردم با پلیس قدردانی کرد و گفت: برای تأمین و حفظ امنیت و آرامش مطلوب ، همراهی و تعامل مردم با پلیس لازم و ضروری بوده هرچند این تعامل و ارتباط بیشتر باشد راه خلافکاران مسدودتر و آرامش جامعه بیشتر خواهد بود.

کد مطلب 4155048

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