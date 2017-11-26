ساخت بوستان بانوان یکی از اساسی ترین نیازهای چادگان است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی میلایی نژاد شامگاه شنبه در جلسه کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر چادگان، با اشاره به اینکه باید از دیدگاه اهالی شهر در تصمیمات شهری استفاده کرد، اظهار داشت: در بحث ورزش استفاده از نیرو و تفکر جوانان و همچنین تجربه پیشکسوتان برای پیشبرد اهداف مجموعه ورزش شهر الزامی است.

رئیس شورای شهر چادگان ادامه داد: شهروندان و جوانان چادگانی ظرفیت نمایش توانمندی های خود در سطح کشور را دارند و فقط به حمایت نیاز دارند و باید جلسات و دیدارهای مسئولین با ورزشکاران برای شنیدن نظرات این افراد بیشتر شود و همچنین بعد از بررسی مشکلات ورزشکاران راهکارهای عملی ارائه و پیگیری ها انجام شود.

هدایت الله نظری دیگر عضو شورای اسلامی شهر هم در این جلسه گفت: مهمترین شاخصه ورزشکاران روحیه ورزشکاری و احیای مرام پهلوانی است و نباید بگذاریم مشکلات مالی سدی در برابر رونق ورزش باشد.

وی هم چنین با اشاره به اینکه روحیه ورزشکاری مهمترین راه مبارزه با مشکلات است، افزود: مسئله مهمی که وجود دارد این است که برخی مواقع سلایق شخصی در امر ورزش وارد می شود که این عامل یکی از آفات مهم امر ورزش است.

شهرداری چادگان باید مسئول امور ورزش داشته باشد

رضا هاشمیان، فرهنگی و پیشکسوت امر ورزش هم در این جلسه از اینکه این کمیسیون برای اولین بار در تاریخ شورای اسلامی شهر چادگان برگزار می شود تشکر کرد و گفت: شهرداری چادگان باید یک مسئول امور ورزش داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه دانش آموزان چادگانی در مسابقات استانی و کشوری رشته دو و میدانی حائز رتبه های برتر هستند، ابراز داشت: از ظرفیت دانش آموزان چادگانی می توان برای پرورش قهرمانان ملی استفاده کرد.

باشگاه های حرفه ای کشور از ظرفیت چادگان استفاده کنند

یکی از ورزشکاران حاضر در جلسه با اشاره به اینکه آب و هوای شهر چادگان از بسیاری از کمپ های ورزشی داخلی و خارجی مطلوب تر است، گفت: در سال های گذشته باشگاه های سپاهان اصفهان و ذوب آهن اردوهای خود را در چادگان برگزار می کردند که متاسفانه در چند سال گذشته این اتقاق رخ نداده است. درصورتی که باشگاه های حرفه ای و ملی اردوهای خود را در چادگان برگزار کنند علاوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور راندمان بازدهی ورزشکاران هم افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه صحبت خود از مسئولین خواست کمپ های ورزشی در چادگان احداث شود.

ورزشکار دیگری با اشاره به اینکه امروزه به ورزش به عنوان یک صنعت نگاه می شود، گفت: با توجه به اینکه به خاطر شرایط آب و هوایی شهر چادگان که بسیار مطبوع است و نمی توان در این شهر کارخانه های آلاینده را احداث کرد، باید از مزیت های نسبی مانند ورزش و گردشگری استفاده های اقتصادی برد.

بوستان بانوان یکی از اساسی ترین نیاز های چادگان است

رضا آقایی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان چادگان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش کمک هایی که به هیئت های ورزشی شهرستان چادگان شده است، اظهار داشت: نبود باغ بانوان یکی از اساسی ترین مشکلات ورزشی شهر است که برای این موضوع و همچنین موضوع مکانی برای ورزش های زورخانه ای از مسئولین پیگیر خواهیم بود.

یکی دیگر از اعضای شورای شهر نیز در این جلسه هدف گذاری و لحاظ برنامه های اجتماعی را مهمترین عامل پیشرفت ورزش شهر دانست و گفت: باید برنامه جامع نیاز های ورزشی شهر چادگان تدوین شود و آموزش ها و روش های مناسب ارائه طرح های ورزشی در این طرح ها دیده شود.

وی ادامه داد: در طرح تفصیلی شهر نیز باید توجه به امر ورزش و افزایش سرانه ورزشی اعمال و توجه شود.

غلامرضا لطفی همچنین با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر پیگیر مشکلات ورزشکاران خواهد بود، گفت: هرکسی با هر توان مالی و در هر زمانی باید بتواند ورزش مورد علاقه خود را انجام دهد.

ایرج نجاری، عضو شورای اسلامی شهر چادگان هم در این جلسه ضمن تشکر از احساس مسئولیت ورزشکاران برای پیگیری مشکلات حوزه ورزش، افزود: از تمام توان جوانان برای اعتلای شهر چادگان و سلامت اجتماعی شهر استفاده خواهیم کرد و همچنین کارگروه ورزش، بازوی توانمند شورای شهر خواهد بود.