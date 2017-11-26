برگزاری انتخابات پارلمانی تاریخی در نپال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مردم نپال روز یکشنبه برای شرکت در مرحله اول انتخابات پارلمانی به پای صندوق های رای می روند.

این در حالی است که انفجارهای اخیر در این کشور، برگزار کنندگان این انتخابات را نگران کرده است. این انفجارها به یک گروه مائوئیست نسبت داده می شود.

بر این اساس، انتخابات پارلمانی برای نخستین بار از سال ۱۹۹۹ تاکنون، در این کشور آسیایی برگزار خواهد شد. دولت نپال امیدوار است با این انتخابات زمینه تبدیل این کشور پادشاهی به یک نظام دموکراتیک را فراهم کند.

بنا بر اعلام کمیسیون انتخابات نپال، مرحله دوم انتخابات نیز روز هفتم دسامبر برگزار و نتایج آن چند روز بعد اعلام خواهد شد.

گفتنی است نپال که میان هند و چین قرار گرفته، نیازمند تنظیم روابط با این دو قدرت بزرگ آسیایی است و نتیجه این انتخابات تعیین کننده میزان نفوذ هر یک از این دو کشور قدرتمند در عرصه سیاسی نپال خواهد بود.