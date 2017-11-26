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۵ آذر ۱۳۹۶، ۹:۱۴

پاکسازی یکی از مهمترین مقرهای داعش در عراق توسط «نُجَباء»

پاکسازی یکی از مهمترین مقرهای داعش در عراق توسط «نُجَباء»

رزمندگان نُجَباء در ادامه عملیات پاکسازی مناطق مختلف عراق از لوث گروه تکفیری داعش، عمق صحرای الجزیره میان استان های نینوا و الانبار را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نجباء، رزمندگان این گروه مقاومت همچنان به عملیات پاکسازی مناطق مختلف عراق از لوث تکفیریهای داعش ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این عملیات، رزمندگان نجباء، عمق صحرای الجزیره بین استان های نینوا و الانبار را هدف قرار دادند.

همچنین رزمندگان این گروه مقاومت در عملیاتی دیگر که به همان منظور صورت گرفته بود، تاسیسات نفتی جزیره صلاح الدین واقع در شمال استان صلاح الدین در جنوب موصل را پاکسازی کردند.

شایان ذکر است، تاسیسات نفتی جزیره صلاح الدین یکی از مهمترین مقرهای داعش در این منطقه از عراق بوده است.

کد مطلب 4155057

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