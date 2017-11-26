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۵ آذر ۱۳۹۶، ۹:۱۷

«پاپ فرانسیس» به میانمار و بنگلادش می‎رود

«پاپ فرانسیس» به میانمار و بنگلادش می‎رود

رهبر کاتولیک‎های جهان در سفری ۶ روزه به مقصد کشورهای آسیای جنوب شرقی، وضعیت مسلمانان روهینگیا و اقلیت کاتولیک‎های ساکن میانمار را بررسی می‎کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک‌های جهان از فردا دوشنبه عازم سفری ۶ روزه به ۲ کشور میانمار و بنگلادش خواهد بود.

نکته حائز اهمیت در این سفر، نحوه برخورد پاپ با بحران مسلمانان روهینگیا خواهد بود که نتیجه خشونت سازمان یافته دولت میانمار علیه این اقلیت قومی- مذهبی است و شمار زیادی از آنها را آواره کشور مجاور –بنگلادش- کرده است.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود پاپ پیگیر وضعیت اقلیت مسیحیان کاتولیک ساکن میانمار باشد که با تبعیض نژاد، تهدید و خشونت مواجه هستند.

گفتنی است از جمعیت ۵۳ میلیون نفری میانمار، حدود ۶ درصد مسیحی هستند که یک درصد آنها یعنی جمعیتی معادل ۶۶۰ هزار نفر را کاتولیک‌ها تشکیل می‌دهند.

کد مطلب 4155059
مریم خرمایی

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