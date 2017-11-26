به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیکهای جهان از فردا دوشنبه عازم سفری ۶ روزه به ۲ کشور میانمار و بنگلادش خواهد بود.
نکته حائز اهمیت در این سفر، نحوه برخورد پاپ با بحران مسلمانان روهینگیا خواهد بود که نتیجه خشونت سازمان یافته دولت میانمار علیه این اقلیت قومی- مذهبی است و شمار زیادی از آنها را آواره کشور مجاور –بنگلادش- کرده است.
از سوی دیگر، انتظار میرود پاپ پیگیر وضعیت اقلیت مسیحیان کاتولیک ساکن میانمار باشد که با تبعیض نژاد، تهدید و خشونت مواجه هستند.
گفتنی است از جمعیت ۵۳ میلیون نفری میانمار، حدود ۶ درصد مسیحی هستند که یک درصد آنها یعنی جمعیتی معادل ۶۶۰ هزار نفر را کاتولیکها تشکیل میدهند.
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