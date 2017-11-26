کیفیت هوای مشهد در شرایط پاک قرار گرفت

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح روز یکشنبه با شاخص ۵۰ در شرایط پاک قرار دارد.

رضا اسماعیلی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه های الهیه، خاقانی، سرافرازان، حرم مطهر رضوی و سمزقند در شرایط پاک و سایر ایستگاه های سطح شهر درشرایط سالم گزارش شده است.

وی بیان کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که غیر از دی اکسیدگوگرد از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روزگذشته کاسته شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد افزود: بیشترین میزان آلودگی نیز از ایستگاه آوینی با شاخص ۶۹در شرایط سالم گزارش شده است.