ساخت لب تاپ های 150 دلاری برای کودکان جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه ای که اخیرا در سطح جهانی با موضوع «هر کودک، یک لب تاپ» مطرح شده، اکنون به موضوع داغی در دنیای کارشناسان IT و علوم رایانه تبدیل شده است.

برخی از این کارشناسان معتقدند چطور زمانی که تنها قیمت نمایشگر ساده ای بالغ بر 100 دلار می شود، لب تاپ هایی به همین قیمت برای کودکان جهان ساخت؟ برخی از کارشناسان رایانه هم چون «ماری لو ژسپن» معتقدند که این ایده کاملا اشتباه بوده است.

با این حال ژسپن که پیش از این از طراحان چیپ در شرکت «اینتل» بوده است راهی را برای خاتمه دادن به این مباحث ارایه کرده که طی آن هزینه تولید نمایشگر لب تاپ ها به 40 دلار کاهش یافته و در همین حال میزان مصرف آن را نیز تا 80 درصد کاهش دهد.

به گفته وی طراح اولیه برای این لب تاپ ها، آنها را تنها در زمان تابش نور خورشید قابل استفاده می کند یعنی «لب تاپ های خورشیدی».

بر اساس گزارش news این ارتقای تکنیکی و سایر تغییرات صورت گرفته این امکان را به پروژه یاد شده می دهد تا با کنار زدن موانع موجود بین دو تا 2/5 سال دیگر میلیونها کودک در کشورهای مختلف جهان از این لب تاپ ها بهره مند شوند.

قرار است از اواسط سال 2007 تولید این لب تاپ ها در تایوان آغاز شود. این لب تاپ ها با ویندوز مایکروسافت و یا حتی hard drive فعال نمی شود و نمایشگر آن ها نیز کوچک خواهد بود. پیش بینی می شود قیمت هر دستگاه این نوع به جای 100 دلاری که از ابتدا بر آن پافشاری می شد به 150 دلار برسد.