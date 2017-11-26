زنجان ۸ سایت پرنده شناسی دارد

علی قره جلو در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از چند هفته گذشته استان زنجان میزبان انواع پرندگان مهاجر بوده است، گفت: فصل پاییز، زمان حضور پرندگان مهاجر در زنجان است.

وی با بیان اینکه استان زنجان هشت سایت پرنده شناسی دارد، اظهار کرد: این سایت ها در مناطق حفاظت شده محیط زیست و در سد گلابر هستند که نظارت و پایش های مستمر دارند.

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: پایش ها به صورت مستمر توسط کارشناسان انجام می شود و در این پایش ها تعداد پرندگان و بیماری ها مشخص می شود.

قره جلو تاکید کرد: انواع درنا، اگرت، غاز پیشانی سفید، کاکایی، لک لک، غاز خاکستری، گاوچرانک، خوتکا، بوتیمار و حواصیل از پرندگانی هستند که در آب‌های استان زنجان اتراق می کنند و بیشتر این گونه ها پرندگان نادر هستند.

وی افزود: طی سال گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ قطعه پرنده مهاجر در آب‌های استان زنجان اتراق کردند.

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش حفاظت محیط زیست استان زنجان تصریح کرد: محیط زیست استان زنجان با شکارچیانی که این پرندگان را شکار می کنند برخورد قانونی کرده و آنها را به جریمه نقدی و زندان محکوم می کند.