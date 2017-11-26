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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۰

در گفت وگو با مهر عنوان شد:

زنجان ۸ سایت پرنده شناسی دارد

زنجان ۸ سایت پرنده شناسی دارد

زنجان-رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: استان زنجان هشت سایت پرنده شناسی دارد.

علی قره جلو در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از چند هفته گذشته استان زنجان میزبان انواع پرندگان مهاجر بوده است، گفت: فصل پاییز، زمان حضور پرندگان مهاجر در زنجان است. 

وی با بیان اینکه استان زنجان هشت سایت پرنده شناسی دارد، اظهار کرد: این سایت ها در مناطق حفاظت شده  محیط زیست و در سد گلابر هستند که نظارت و پایش های  مستمر دارند. 

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: پایش ها به صورت مستمر توسط کارشناسان انجام می شود و در این پایش ها تعداد پرندگان و بیماری ها مشخص می شود. 

قره جلو تاکید کرد: انواع درنا، اگرت، غاز پیشانی سفید، کاکایی، لک لک، غاز خاکستری، گاوچرانک، خوتکا، بوتیمار و حواصیل از پرندگانی هستند که در آب‌های استان زنجان اتراق می کنند و بیشتر این گونه ها پرندگان نادر هستند. 

وی افزود: طی سال گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ قطعه پرنده مهاجر در آب‌های استان زنجان اتراق کردند. 

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش حفاظت محیط زیست استان زنجان تصریح کرد: محیط زیست استان زنجان با شکارچیانی که این پرندگان را شکار می کنند برخورد قانونی کرده  و آنها را به جریمه نقدی و زندان محکوم می کند.

کد مطلب 4155072

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