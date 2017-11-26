دستگیری قاتل فراری بعد از ۱۲ سال توسط پلیس سراوان

سرهنگ رضا زینلی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی قتل جوانی ۲۷ ساله در سال ۸۴ با شلیک گلوله و متواری شدن قاتل از محل وقوع جرم، دستگیری قاتل یا قاتلان احتمالی به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات و بررسی های انجام شده و اشراف اطلاعاتی، کاراگاهان پلیس مخفیگاه متهم که مردی ۳۷ ساله بود شناسایی و با هماهنگی قضائی وی را در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در منزلی در حاشیه شهر سراوان دستگیر و به فرار ۱۲ ساله اش پایان دادند.

وی با اشاره به اینکه در تحقیقات تخصصی کارگاهان، متهمان انگیزه خود را از قتل اختلافات خانوادگی اعلام کردند، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سراوان با بیان اینکه از مخفیگاه متهم یک قبضه کلت کمری با مهمات آن کشف شد، خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با قاطعیت با برهم زنندگان نظم و امنیت که قصد دارند منطقه را ناامن جلوه دهند برخورد می کند و از عموم شهروندان درخواست دارد تا هرگونه موارد مشکوک را با سامانه فوریت های پلیس ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.