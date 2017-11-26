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۵ آذر ۱۳۹۶، ۹:۴۳

آغاز اجرای «کاشی‌های سرد» از ۸ آذر ماه

آغاز اجرای «کاشی‌های سرد» از ۸ آذر ماه

نمایش «کاشی‌های سرد» به کارگردانی مهدی بازدار و امید نمازی شیرازی در سالن پرستویی روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «کاشی‌های سرد» به نویسندگی امید نمازی شیرازی و کاوه پاکدامن و کارگردانی مهدی بازدار و امید نمازی شیرازی از ٨ تا ۲۴ آذر ماه آذر ساعت ۲۰ به مدت ۶۰ دقیقه در سالن پرویز پرستویی روی صحنه می‌رود.

شیرین اژدری، علی امیرخلیلی، مهدی بازدار، احمد باقری، علی پیله ور، پرستو رضایی، حامد صحت به عنوان بازیگر در «کاشی‌های سرد» به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل این نمایش می توان از نگار رحیم پور تهیه کننده، سمانه صدیقی دستیار کارگردان و برنامه ریز، فریال حیدری کیا و مهدی بنیادی طراح پوستر و بروشور، سامان چگینی و مرتضی سوری موسیقی، حمید ترکمن طراح نور، وحید مشایخی و حمید ترکمن عکاس، ندا تمیمی طراح صحنه و لباس، امیرحسین فاتح مدیر صحنه، سمانه صدیقی منشی صحنه، سهیلا انصاری مشاور امور رسانه، فاطمه میری و فریال حیدری کیا روابط عمومی نام برد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: شادی پرستار خصوصی پیرزنی است که در خانه وی مورد تجاوز قرار گرفته است. او با ۲ برادر آشنا می‌شود که هر ۲ خواهان برقراری رابطه و ازدواج با وی هستند که در ادامه ...

کد مطلب 4155077
آروین موذن زاده

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