به گزارش خبرنگار مهر، محمد خالدی عصر شنبه در مراسم افتتاح جشنواره پژوهش در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه پژوهش زمینه ساز تحول اقتصادی است، اظهار داشت: باید توسعه پژوهش مورد توجه بیشتر دانشگاه ها قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: توسعه پژوهش موجب تولید علم و توسعه و پیشرفت کشور می شود.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دانشگاه ها در گذشته آموزش محور بوده اند، ادامه داد: دانشگاه ها طی سال های اخیر افتخارات ارزشمندی در بخش توسعه پژوهش و تولید علم کسب کرده اند.

توسعه کشور در پی توسعه علم و دستیابی به فناوری محقق می شود

وی با اشاره به اینکه پژوهش ها باید مطابق با نیاز های جامعه صورت بگیرد، ادامه داد: باید تلاش کرد پژوهش ها جنبه کاربردی به خود بگیرند.

وی ادامه داد: پژوهشی که جنبه کاربردی به خود نگیرید هیچ ارزشی ندارد.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توسعه کشور در پی توسعه علم و دستیابی به فناوری و توسعه کارآفرینی محقق می شود.