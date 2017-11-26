بهره گیری از تجهیزات نوین منجر به کاهش ترافیک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج،حشمت اله صیدی در دیدار با رئیس پلیس راهوراستان کردستان گفت: توسعه شهرها و افزایش جمعیت بسیاری از شهرها کشور را با مسائل و مشکلات عدیده ای از قبیل ازدحام خودروها و ترافیک سنگین روبرو ساخته است.

وی اظهارداشت: یکی از مهم ترین مشکلات که سنندج به واسطه وضعیت توپوگرافی آن در حال حاضر با آن رو برو است معظل ترافیک است.

وی گفت: عرض کم بسیاری از خیابان ها و همچنین عدم امکان ایجاد دسترسی های جدید بخصوص در هسته مرکزی سطح شهر باعث شده که در بسیاری از اوقات روز شاهد ترافیک سنگین در بسیاری از خیابان های سطح شهر باشیم.

صیدی افزود : شهرداری ها یکی از دستگاه های است که نقش تاثیر گذاری در کاهش ترافیک دارد و با اجرای طرح های متنوع عمرانی می تواند در کاهش این معظل تاثیر بسزایی دارند.

وی عنوان کرد : استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های نوین ترافیکی قطعاً یکی از راهکارهای است که می تواند در روانسازی ترافیک تاثیر لازم را داشته باشد.

صیدی نفش فرهنگ سازی را در رفع معظل ترافیک را بسیار حائز اهمیت دانست واعلام کرد استفاده از رسانه های نوین نظیر فضای مجازی می تواند در فرهنگ سازی لازم جهت رفع معضل ترافیک تاثیر گذار باشد.

شهردار سنندج بیان کرد: نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و شهرداری شاید از لحاظ ظاهری و لباس تفاوت داشته باشند اما در حوزه خدمت رسانی به شهروندان در واقع یک مجموعه واحدی هستند.

صیدی به کارکنان شهرداری و همچنین راهنمایی رانندگی توصیه کرد: با طاقت و حوصله و همچنین احترام شایسته به شهروندان در جهت همراه کردن مردم با طرحها ی خود در راستای رفع مشکل ترافیک اقدام کنند.

وی بیان کرد: امیدواریم با همکاری و تعامل مجموعه شهرداری با راهنمایی و رانندگی بتوانیم با برنامه ریزی صیح و مدون در راستای کاهش معظل ترافیک گامهای اساسی برداریم.

رئیس پلیس راهور کردستان هم در این دیدار ضمن تبریک انتصاب شهردار سنندج گفت: راهنمایی و رانندگی با مجموعه شهرداری ارتباط تنگانگ کاری دارند و تعامل این دو نهاد می تواند در رفع معظل ترافیک نقش حائز اهمیتی داشته باشد.

رمضان نادری بیان کرد: کارکنان شهرداری و راهنمایی و رانندگی با توجه به گستردگی حوزه فعالیت ،جامعه آماری و ارتباط تنگاتنگ با مردم جزء زحمتکش ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند.

وی ادامه داد: برای رفع مشکل ترافیک باید زیرساختهای درون شهری را تقویت نموده و فرهنگ استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی را بسط و گسترش داد.

نادری ضمن اعلام آمادگی و تعامل با مجموعه شهرداری ابراز امیدواری نمود با تلاش دو چندان و همکاری لازم بتوانیم در اجرای برنامه ها و طرحهای ترافیکی در راستای رفع معضل ترافیک اقدامات موثری را صورت دهیم.