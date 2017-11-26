«پیگدمون» کارزار انتخاباتی خود در بلژیک را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، «کارلوس پیگدمون» رئیس پیشین منطقه کاتالونیای اسپانیا در هتلی در نزدیکی شهر بروژ در بلژیک، کمپین انتخاباتی خود را با شعار «با هم برای کاتالونیا» راه‌اندازی کرد.

شماری از نامزدهایی که در فهرست پیشنهادی پیگدمون دیده می‌شوند، برای حمایت از او و همچنین طراحی استراتژی جدید برای پیروزی در انتخابات ۲۱ دسامبر، در این مراسم شرکت کردند.

پیگدمون اعلام کرده است که اتحادیه اروپا باید نتیجه این انتخابات را به‌رسمیت بشناسد و چنانچه جدایی‌طلبان کاتالونیا در این انتخابات پیروز شوند، مادرید باید اداره مستقیم کاتالونیا را متوقف کند.

پیگدمون با اشاره به همه‌پرسی استقلال کاتالونیا که اول اکتبر برگزار شد، گفت: ما کاتالانها پیش از این در همه‌پرسی به جهان نشان دادیم که اراده و توانایی تبدیل شدن به یک دولت مستقل را داریم و در ۲۱ دسامبر بار دیگر این خواست خود را تایید خواهیم کرد.

او افزود: اگر اتحادیه اروپا از نقض حقوق بشر در چین و ترکیه و کشورهای آمریکای جنوبی درس گرفته باشد و بخواهد اقتدار اخلاقی خود را نشان دهد، نباید اجازه دهد که در ۲۱ دسامبر حقوق بشر در داخل مرزهای این اتحادیه نقض شود زیرا این اتفاقی بود که در کاتالونیا روی داد.

پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال کاتالونیا، پارلمان منطقه‌ای آن در ۲۷ اکتبر به طور یکجانبه استقلال این منطقه از دولت مرکزی اسپانیا را اعلام کرد. به این ترتیب یکی از بدترین بحران‌های سیاسی این کشور از سال ۱۹۷۸ میلادی به این سو به وجود آمد.

در پی آن با رأی سنای اسپانیا، «ماریانو راخوی» نخست وزیر این کشور خودمختاری کاتالونیا را لغو و اداره مستقیم این منطقه توسط دولت مرکزی اسپانیا را آغاز کرد.

پس از آن با احضار مقامات استقلال‌طلب کاتالونیا از سوی دادگاه مادرید، پیگدمون و ۴ تن از وزرای پیشین او برای تبعیدی خودخواسته، بارسلون را به مقصد بروکسل مقر اتحادیه اروپا ترک کردند. اگرچه دادگاه بلژیک حکم بازداشت او را از دادگاه مادرید دریافت کرده است، اما پیگدمون در حال حاضر در این کشور به طور مشروط آزاد است.

در حالی که نیمی از اعضای دولت منطقه‌ای کاتالونیا به اتهام «شورش» در بازداشت به سر می‌برند، احزاب جدایی‌طلب تصمیم گرفته‌اند که در انتخابات منطقه‌ای که از سوی مادرید برای ۲۱ دسامبر سازماندهی شده است، شرکت کنند.