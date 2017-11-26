ایران - قطر؛ فرصتی برای اثبات و جبران شکست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و قطر از گروه D مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ چین در حالی فردا برگزار می شود که ملی پوشان کشورمان دو روز پیش نتیجه نخستین دیدار خود در این رقابت ها را به عراق واگذار کردند. این دیدار در اردن برگزار شد و طی آن بازیکنان تیم ملی بسکتبال کشورمان با نمایشی کاملا دور از انتظار مقابل حریف نه چندان مطرح و قدرتمند خود متحمل شکست شدند.

حالا با این شکست و تک امتیاز به دست آمده از آن، ملی پوشان ایران مهیای برگزاری دومین دیدار خود شده اند با این تفاوت که برای این بازی آنها حامد حدادی را هم در کنار خود دارند. حدادی با درخواست خود از همراهی تیم ملی در سفر به اردن امتناع کرد اما طبق برنامه برای دیدار تهران در ترکیب دوازده نفره خواهد بود.

بهنام یخچالی دیگر بازیکنی بود که در ترکیب تیم ملی برابر عراق حضور نداشت. این بازیکن در اولین روز دور جدید تمرینات تیم ملی مصدوم شد و به همین دلیل فرصت سفر به اردن را از دست داد. اینکه یخچالی می تواند در ترکیب تیم ملی بسکتبال مقابل قطر قرار بگیرد یا بستگی به تشخیص پزشک، تصمیم کادر فنی و آمادگی خود این بازیکن دارد که هنوز هیچ یک به طور دقیق و رسمی اعلام نشده است اما آنچه مسلم است همراه شدن یخچالی هم می تواند به جبران شکست دو روز پیش تیم ملی و اثبات توانایی هایی که باید در مسیر جهانی شدن داشته باشد، کمک خواهد کرد.

دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و قطر ساعت ۱۷ در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود. قطر در حالی به تهران سفر کرده که در نخستین دیدار خود موفق به شکست قزاقستان شد.

به گزارش مهر، تیم ملی بسکتبال در حالی در رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ چین شرکت کرده است که تجربه دو دوره حضور در این رقابت ها را دارد. تیم ملی بسکتبال در مسابقات ۲۰۱۰ ترکیه و رقابت های ۲۰۱۴ اسپانیا شرکت داشت.