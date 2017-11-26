شکست عجیب ایران مقابل کره/ هند به فینال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در روز سوم و پایانی مسابقات کبدی زنان قهرمانی آسیا و از مرحله نیمه نهایی، صبح یکشنبه تیم های ایران و کره جنوبی در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۱۷ بر ۱۴ به سود تیم کره جنوبی، به پایان رسید.

تیم ایران که در بازی های آسیائی اینچئون مقابل کره جنوبی پیروز و نایب قهرمان شده بود امروز در با شکست مقابل این تیم شانس حضور در فینال را از دست داد و به رتبه سومی بسنده کرد.

ایرانی ها روزهای گذشته با کسب چهار پیروزی متوالی به مرحله نیمه نهایی صعود کرده بودند.

در دیگر بازی این مرحله که همزمان برگزار شد تیم هند ۴۷ بر ۱۷ سریلانکا را شکست داد و راهی فینال شد. اکنون هندی ها کار آسان تری برای قهرمانی این مسابقات در خاک ایران دارند.

هندی ها نیز همانند ایران با کسب چهار پیروزی متوالی راهی نیمه نهایی شده بودند.

بازی فینال ساعت ۱۳ بین تیم های هند و کره جنوبی برگزار می شود.

دهمین دوره مسابقات کبدی مردان قهرمانی آسیا و پنجمین دوره مسابقات کبدی زنان قهرمانی آسیا از سوم تا پنجم آذرماه به میزبانی گرگان در سالن امام خمینی (ره) این شهرستان در حال برگزاری است.