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۵ آذر ۱۳۹۶، ۹:۴۷

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری:

پژوهش در مدارس فرهنگ سازی شود

پژوهش در مدارس فرهنگ سازی شود

شهرکرد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: پژوهش در مدارس فرهنگ سازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی عصر شنبه در مراسم افتتاح جشنواره پژوهش با اشاره به اینکه پژوهش در مدارس فرهنگ سازی شود، اظهار داشت: دانش آموزان ویژگی حقیقت جویی دارند و ترویج فرهنگ پژوهش در مدارس نقش مهمی در توسعه این بخش دارد.

وی اظهار داشت: آموزش و پرورش نقش مهمی در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از دانش آموزان برای ترویج فرهنگ پژوهش موجب می شود که این فرهنگ در جامعه ترویج داده شود و نهادینه شود.

توسعه کشور نیازمند توجه به بخش پژوهش است

وی ادامه داد: توسعه کشور نیازمند توجه به بخش پژوهش است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید برنامه مناسبی برای توسعه کشور انجام شود و پژوهش مهمترین بخش برنامه ریزی برای توسعه کشور به شمار می رود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باید سرمایه گذاری ها در بخش پژوهش افزایش یابد.

وی ادامه داد: ظرفیت های قابل توجهی برای سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که ابتدا باید مورد پژوهش قرار بگیرند.

فعالیت ۱۶ پژوه سرا در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم گفت: ۱۷ پژوهش سرا در بخش آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در ۹ شهرستان فعال است.

بهروز امیدی بیان کرد: در راستای ترویج فرهنگ پژوهش جشنواره های مختلف پژوهشی در مدارس استان برگزار می شود که می توان به جشنواره جابربن خیام و خوارزمی اشاره کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کشور های پیشرفته دنیا در پی توجه پژوهش و علم به این جایگاه رسیده اند، ادامه داد: باید تلاش کرد دانش آموزان در مسیر تولید علم و دستیابی به فناوری های جدید گام بردارند و پژوهش از مهمترین علایق دانش آموزان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: کاربردی کردن پژوهش زمینه ساز توسعه و پیشرفت جامعه و کشور است و باید تلاش کرد که این مهم مورد توجه قرار بگیرد.

۱۲۰ شرکت دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

 رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری گفت: سه هزار و ۱۱ شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کنند.

 اسماعیل پیر علی عنوان کرد: از کل تعداد شرکت های دانش بنیان یک هزار و ۴۰۰ شرکت دانش بنیان در پارک های علم و فناوری کشور تشکیل و فعالیت می کنند.

وی عنوان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری ۱۲۰ شرکت دانش بنیان فعالیت می کند.

 رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ۶۰۰ نفر در شرکت های دانش بنیان چهارمحال و بختیاری به صورت مسقیم در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به نمایشگاه هفته پژوهش در چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: این نمایشگاه در ۴۷ غرفه در این استان برپا شده است.

کد مطلب 4155110

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