به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی عصر شنبه در مراسم افتتاح جشنواره پژوهش با اشاره به اینکه پژوهش در مدارس فرهنگ سازی شود، اظهار داشت: دانش آموزان ویژگی حقیقت جویی دارند و ترویج فرهنگ پژوهش در مدارس نقش مهمی در توسعه این بخش دارد.

وی اظهار داشت: آموزش و پرورش نقش مهمی در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از دانش آموزان برای ترویج فرهنگ پژوهش موجب می شود که این فرهنگ در جامعه ترویج داده شود و نهادینه شود.

توسعه کشور نیازمند توجه به بخش پژوهش است

وی ادامه داد: توسعه کشور نیازمند توجه به بخش پژوهش است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید برنامه مناسبی برای توسعه کشور انجام شود و پژوهش مهمترین بخش برنامه ریزی برای توسعه کشور به شمار می رود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باید سرمایه گذاری ها در بخش پژوهش افزایش یابد.

وی ادامه داد: ظرفیت های قابل توجهی برای سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که ابتدا باید مورد پژوهش قرار بگیرند.

فعالیت ۱۶ پژوه سرا در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم گفت: ۱۷ پژوهش سرا در بخش آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در ۹ شهرستان فعال است.

بهروز امیدی بیان کرد: در راستای ترویج فرهنگ پژوهش جشنواره های مختلف پژوهشی در مدارس استان برگزار می شود که می توان به جشنواره جابربن خیام و خوارزمی اشاره کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کشور های پیشرفته دنیا در پی توجه پژوهش و علم به این جایگاه رسیده اند، ادامه داد: باید تلاش کرد دانش آموزان در مسیر تولید علم و دستیابی به فناوری های جدید گام بردارند و پژوهش از مهمترین علایق دانش آموزان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: کاربردی کردن پژوهش زمینه ساز توسعه و پیشرفت جامعه و کشور است و باید تلاش کرد که این مهم مورد توجه قرار بگیرد.

۱۲۰ شرکت دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری گفت: سه هزار و ۱۱ شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کنند.

اسماعیل پیر علی عنوان کرد: از کل تعداد شرکت های دانش بنیان یک هزار و ۴۰۰ شرکت دانش بنیان در پارک های علم و فناوری کشور تشکیل و فعالیت می کنند.

وی عنوان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری ۱۲۰ شرکت دانش بنیان فعالیت می کند.

رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ۶۰۰ نفر در شرکت های دانش بنیان چهارمحال و بختیاری به صورت مسقیم در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به نمایشگاه هفته پژوهش در چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: این نمایشگاه در ۴۷ غرفه در این استان برپا شده است.