به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، مهدی صفاری‌نیا، دبیر شبکه انتقال و تبادل فناوری دی-هشت (D-۸ TTEN)، گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده، نشست سال ۹۶ با حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر از کشورهای مختلف و متخصصین این حوزه در پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد.

رئیس پارک فناوری پردیس افزود: این نشست با رویکرد هم‌افزایی بین صندوق‌های مخاطره‌پذیر کشورها طراحی شده است و بخش‌های نشست شامل سخنرانی‌های کلیدی، پنل‌های بحث و گفتگو، ارائه تجربیات و مدل‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر برگزیده، ارائه داستان تعامل استارت‌آپ‌های منتخب با سرمایه گذاران، جلسه ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های نوپا (Pitch Deck) و کارگاه‌های آموزشی است.

وی گفت: موضوعات سرمایه‌گذاری شرکتی (CVC)، سرمایه‌گذاری مشترک (co-invest)، ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا، نقش دولت، قوانین مرتبط با صندوق‌ها و نیز کسب و کار فرشتگان سرمایه‌گذار توسط کارگروه علمی نشست به عنوان محتوای پنل‌های نشست انتخاب شده و از متخصصین این حوزه از کشورهای اسلامی برای ارائه آخرین دستاوردها و نظرات مرتبط دعوت به عمل آمده است.

صفاری‌نیا بیان کرد: متخصصین و سخنرانان از کشورهای اسلامی، صندوق‌های مخاطره‌پذیر، شرکت‌های نوپا و نمایندگان کشورها از بخش‌های مختلف علمی و فناوری برای حضور در این نشست اعلام آمادگی کرده و تاکنون ۲۴ سخنران و فعال حوزه سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، بیش از ۴۰ صندوق داخلی و خارجی و ۱۰ شرکت نوپا برای حضور در این نشست اعلام آمادگی کرده‌اند.

اولین نشست سرمایه‌گذاری فناوری دی-هشت (TIM ۲۰۱۷) با محوریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر ۱۳ و ۱۴ آذر ماه سال‌جاری به میزبانی پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.