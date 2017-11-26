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۵ آذر ۱۳۹۶، ۹:۴۸

سرمربی تیم کبدی زنان کره جنوبی پس از شکست ایران:

انتظار شکست ایران را نداشتیم/ با روحیه بالا به مصاف هند می رویم

انتظار شکست ایران را نداشتیم/ با روحیه بالا به مصاف هند می رویم

گرگان – سرمربی تیم کبدی زنان کره جنوبی اظهار کرد: پس از شکست ایران روحیه گرفته ایم و با روحیه بالا به مصاف هند در فینال می رویم.

به گزارش خبرنگار مهر، «جو هیو نا» صبح یکشنبه پس از پیروزی تیم کبدی زنان کره جنوبی مقابل تیم ایران در جمع خبرنگاران گفت: ایرانی تیم قدرتمندی بود و انتظار پیروزی بر این تیم را نداشتیم اما مبارزه کردیم و موفق شدیم.

وی افزود: فضای سالن به سود تیم ایران بود و از این نظر فشار بسیاری متحمل شدیم و اکنون بسیار خوشحال هستم که مقابل تیم میزبان به پیروزی رسیدیم.

سرمربی تیم کبدی زنان کره جنوبی تصریح کرد: بازی های قبلی ایران را دیده بودیم و برنامه مشخصی را برای این تیم به کار گرفتیم و تا لحظه آخر جنگیدیم تا بتوانیم آنها را شکست دهیم.

جو هیو نا در باره رویارویی با هند در فینال مسابقات گفت: با برد ایران روحیه گرفته ایم. در مرحله قبل با هند بازی کرده ایم و بازی های این تیم را دیده ایم و برای کسب پیروزی به زمین می رویم.

تیم کبدی زنان کره جنوبی با نتیجه ۱۷ بر ۱۴ بر تیم کبدی زنان ایران پیروز شد و به فینال مسابقات کبدی زنان قهرمانی آسیا صعود کرد.

تیم های ایران و سریلانکا نیز مشترکاً سوم شدند.

تیم های هند و کره جنوبی برای کسب عنوان قهرمانی از ساعت ۱۳ امروز در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصاف هم می روند.

کد مطلب 4155124

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