آفت سوسک سرخرطومی تهدید جدی برای نخیلات استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سبحانی صبح یکشنبه در جمع نخلداران استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به اینکه اخیرا آفت بسیار خطرناک سوسک سرخرطومی حنایی خرما در شهرستان‌های لار و داراب استان فارس مشاهده شده، بیم سرایت آفت به باغات نخیلات استان می‌رود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از سرایت این آفت، طرح پایش و ردیابی آفت مذکور در حال انجام است.

سبحانی افزود: هدف از ردیابی، آگاهی از ورود احتمالی آفت به نخلستان های استان بوده که این عملیات بر اساس پایش های چشمی و مشاهده علائم و همچنین استفاده از فرمون‌های مخصوص سوسک صورت می‌گیرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: باغداران از انتقال پاجوش از مناطق آلوده کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین شهرستان‌های سراوان، پارسیان و لار به طور جدی خودداری کنند.

وی ادامه داد: باغداران در صورت مشاهده علائمی نظیر تغییر رنگ در برگ ها، تراوش مایع قهوه ای رنگ در تنه، وجود سوراخ (تونل لاروی در تنه) جویده شدن بافت به همراه پوسیدگی و ... در اسرع وقت به مدیریت یا مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها اطلاع دهند.

سبحانی گفت: آفت سرخرطومی حنایی، حشره‌ای به رنگ قرمز متمایل به حنایی با خرطوم بلند و خمیده است که لاروهای آن از بافت درونی تنه و قاعده جوانه مرکزی برگ‌های تازه درختان تغذیه می‌کند.