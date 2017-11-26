محمد یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون تیم هایی متشکل از پزشکان، ماماها، کارشناسان مبارزه با بیماری ها و مهندسان بهداشت محیط همدان به منطقه زلزله زده اعزام شده اند.

یگانه بابیان اینکه سومین گروه از تیم‌های بهداشتی همدان امروز به منطقه زلزله‌زده اعزام شد، افزود: این گروه نیز مانند گروه‌های اول و دوم به مدت یک هفته در منطقه زلزله زده مانده و کار امدادرسانی بهداشتی را انجام خواهند داد.

رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل معاونت بهداشتی همدان گفت: تا زمانی که شرایط منطقه به حالت عادی برنگردد این معاونت کار اعزام نیرو و تجهیزات بهداشتی را ادامه خواهد داد.

وی ترکیب تیم های اعزامی را شامل نیروهای بهداشت محیط، مبارزه با بیماری های واگیر، ماما و پزشک برشمرد.

رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل معاونت بهداشتی همدان از اقلام داوریی ارسالی به منطقه زلزله زده شیرخشک، واکسن توام، واکسن MMR، سرم عقرب گزیدگی، سرم مارگزیدگی، کلر و مواد گندزدا را نام برد.