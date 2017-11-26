  1. جامعه
  2. شهری
۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۱

افزایش یازده درصدی ظرفیت قطارهای خط ۵ متروی تهران

افزایش یازده درصدی ظرفیت قطارهای خط ۵ متروی تهران

مدیر عامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه از افزایش یازده درصدی ظرفیت قطارهای خط ۵ متروی تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوبخت با بیان اینکه با اضافه کردن یک واگن به تمام قطارهای این خط برون شهری، ۳۰۰ نفر به ظرفیت هر قطار اضافه می‌شود، تصریح کرد: با اضافه شدن ۲۶ واگن دو طبقه به قطارهای خط ۵ شاهد افزایش بیش از هفت هزار نفر به ظرفیت جابجایی این خط هستیم.  

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه گفت: خط ۵ قدیمی‌ترین خط متروی تهران است که ۱۹ سال از آغاز بهره‌برداری آن می‌گذرد و اکنون بهسازی زیرساخت‌ها و تجهیزات آن در حال انجام است و انشاءالله با افزایش ظرفیت جابجایی این خط، بتوانیم به کاهش بار ترافیکی اتوبان تهران - کرج کمک کنیم.

کد مطلب 4155190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه