افزایش یازده درصدی ظرفیت قطارهای خط ۵ متروی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نوبخت با بیان اینکه با اضافه کردن یک واگن به تمام قطارهای این خط برون شهری، ۳۰۰ نفر به ظرفیت هر قطار اضافه می‌شود، تصریح کرد: با اضافه شدن ۲۶ واگن دو طبقه به قطارهای خط ۵ شاهد افزایش بیش از هفت هزار نفر به ظرفیت جابجایی این خط هستیم.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه گفت: خط ۵ قدیمی‌ترین خط متروی تهران است که ۱۹ سال از آغاز بهره‌برداری آن می‌گذرد و اکنون بهسازی زیرساخت‌ها و تجهیزات آن در حال انجام است و انشاءالله با افزایش ظرفیت جابجایی این خط، بتوانیم به کاهش بار ترافیکی اتوبان تهران - کرج کمک کنیم.