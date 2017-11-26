آغاز ثبت نام کاندیداهای فدراسیون ورزش های معلولان از سه شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، در اطلاعیه ای که به منظور ثبت نام از کاندیداها صادر شده، آمده است:
نظر به اینکه مجمع عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان به منظور انتخاب رئیس فدراسیون در سال ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد، به این وسیله از کلیه افراد واجد شرایط و علاقمند به احراز پست ریاست فدراسیون دعوت به عمل می آید جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز از تاریخ ۹۶/۰۹/۰۷ لغایت ۹۶/۰۹/۲۱ به مدت ۱۰ روز کاری از ساعت ۹ الی ۱۵ به دبیرخانه مجمع واقع در تهران، خیابان طالقانی، خیابان بهار شمالی، خیابان ورکش، پلاک یک، فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین مراجعه نمایند.
شرایط و مدارک مورد نیاز:
کپی تمام صفحات شناسنامه
کپی کارت ملی
کپی کارت پایان خدمت
دو قطعه عکس جدید ۶ در ۴
دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت از خدمت دائم برای آقایان
نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی ذیصلاح در زمان ثبت نام و انتخابات
عدم اعتیاد به مواد مخدر
دارا بودن سابقه قابل قبول مدیریت بر اساس تبصره ۲ ذیل ماده ۶ آیین نامه انتخابات فدراسیون های ورزشی
عدم اشتهار به فساد
ارائه آخرین حکم کارگزینی در صورت اشتغال در دیگر نهادها، سازمان ها و ارگان های دولتییا غیر دولتی
ثبت نام از افراد دو شغله، بازنشسته و بازخرید شده منوط به ارائه مجوز و مستندات قانونی مورد نیاز می باشد
ارائه اصل مدارک به هنگام ثبت نام الزامی است.
در حال حاضر محمود خسروی وفا ریاست فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان را عهده دار است.
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