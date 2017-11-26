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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

آغاز ثبت نام کاندیداهای فدراسیون ورزش های معلولان از سه شنبه

آغاز ثبت نام کاندیداهای فدراسیون ورزش های معلولان از سه شنبه

ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان از روز سه شنبه آغاز شده و به مدت ۱۰ روز کاری ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، در اطلاعیه ای که به منظور ثبت نام از کاندیداها صادر شده، آمده است: 

نظر به اینکه مجمع عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان به منظور انتخاب رئیس فدراسیون در سال ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد، به این وسیله از کلیه افراد واجد شرایط و علاقمند به احراز پست ریاست فدراسیون دعوت به عمل می آید جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز از تاریخ ۹۶/۰۹/۰۷ لغایت ۹۶/۰۹/۲۱ به مدت ۱۰ روز کاری از ساعت ۹ الی ۱۵ به دبیرخانه مجمع واقع در تهران، خیابان طالقانی، خیابان بهار شمالی، خیابان ورکش، پلاک یک، فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین مراجعه نمایند.

شرایط و مدارک مورد نیاز:

کپی تمام صفحات شناسنامه
کپی کارت ملی
کپی کارت پایان خدمت
دو قطعه عکس جدید ۶ در ۴
دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت از خدمت دائم برای آقایان
نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی ذیصلاح در زمان ثبت نام و انتخابات
عدم اعتیاد به مواد مخدر
دارا بودن سابقه قابل قبول مدیریت بر اساس تبصره ۲ ذیل ماده ۶ آیین نامه انتخابات فدراسیون های ورزشی
عدم اشتهار به فساد
ارائه آخرین حکم کارگزینی در صورت اشتغال در دیگر نهادها، سازمان ها و ارگان های دولتییا غیر دولتی
ثبت نام از افراد دو شغله، بازنشسته و بازخرید شده منوط به ارائه مجوز و مستندات قانونی مورد نیاز می باشد

ارائه اصل مدارک به هنگام ثبت نام الزامی است.

در حال حاضر محمود خسروی وفا ریاست فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان را عهده دار است. 

کد مطلب 4155191
زینب حاجی حسینی

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