درخشش عکاسان ایرانی در بروکلین آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر فیاپ در ایران، جوایز کسب شده در جشنواره عکس بروکلین توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس (نمایندگی فیاپ در ایران) به شرح زیر است:

عکس Now از مجتبی نوبخت مدال نقره PSA، عکس Thrill از مهدی روحی مدال برنز PSA، عکس Hormoz Island girl از سید یاسر فتاحی مدال طلای IAAP و عکس shadows از این عکاس مدال طلای MOL، عکس alone از سودابه وطن پرست مدال نقره CLUB، عکس های look از نگار آقاعلی طاری، Confict ۱ از سید احسان مرتضوی، the shepherd از عبدالمعید معروفی و Chicks از ایمان یدملت PSA Honorable Mention، عکس Satisfaction از فرهاد صفری دیپلم MOL و عکس amber yellow از این عکاس دیپلم CLUB و عکس confict از داریوش قنبرنسب بهبهانی دیپلم CLUB را کسب کردند.

در این جشنواره که زیر نظر فدراسیون جهانی هنر عکاسی (فیاپ) و انجمن عکاسی آمریکا (PSA) برگزار شد در مجموع ۲۴۳ عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس پذیرفته شد که عبارتند از نیما وحدانی (۱۲ عکس)، نگار آقا علی طاری (۱۱ عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (۱۰ عکس)، سید احسان مرتضوی (۹ عکس)، پیام داوودآبادی (۹ عکس)، داود عامری (۸ عکس)، محمد رجبی (۸ عکس)، سیامک جعفری (۸ عکس)، سودابه وطن پرست (۷ عکس)، مجتبی نوبخت (۷ عکس)، امیر نظری (۷ عکس)، آرش مهدوی (۷ عکس)، عبدالمعید معروفی (۷ عکس)، سجاد ذوالفقاری (۷ عکس)، ایمان یدملت (۶ عکس)، کاوه مناف زاده (۶ عکس)، سعید عسگری (۶ عکس)، علی سامعی (۶ عکس)، مهدی روحی (۶ عکس)، ابراهیم بهرامی (۶ عکس)، لقمان بایزیدی (۶ عکس)، میران (شورش) مباشری (۵ عکس)، سعید عبدالهی (۵ عکس)، منا عبدالله پور عراقی (۵ عکس)، فرهاد صفری (۵ عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (۵ عکس)، نوید سجادیه (۵ عکس)، امین دهقان (۵ عکس)، محمد اولادی وطن (۵ عکس)، سامان احمدی (۵ عکس)، محمد لشکری (۴ عکس)، داوود فضائلی (۴ عکس)، احمد خطیری (۴ عکس)، سیاوش اجلالی (۴ عکس)، حمید رضا هلالی (۳ عکس)، اکرم نیک صفت زنده دل (۳ عکس)، اسماعیل کیانی (۳ عکس)، سید یاسر فتاحی (۳ عکس)، مهدی رحمانی (۳ عکس)، مهدی نجارپیشه (۲ عکس)، وحید شریفیان (۲ عکس)، پیام حسامی (۲ عکس)، غلامحسین شکرانی مقدم (۱ عکس)، شهرام جهانسوز (۱ عکس)

فدراسیون هنر عکاسی (فیاپ) در سال ۱۹۴۶ پایه گذاری شد و از آن سال تاکنون واسطه‌ای برای برقراری ارتباط بین موسسات ملی عکاسی در کشورهای مختلف جهان بوده است. این فدراسیون به عنوان عضو اجرایی با موسسات ملی عکاسی در سراسر جهان همکاری نزدیک دارد که تعداد آنها به بیش از ۹۰ موسسه ملی در ۵ قاره می رسد.