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۱۲ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۱

تا روز دانشجو - 14 / معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با مهر خبر داد :

دیدار با خانواده شهدای دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با هیئت رئیسه دانشگاه

دیدار با خانواده شهدای دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با هیئت رئیسه دانشگاه

حضور در میان خانواده شهدای دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سوی هیئت رئیسه دانشگاه و زیارت قبور شهدای 16 آذر سال 1332 با حضور دانشجویان دانشکده پرستاری از جمله برنامه های بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

دکتر سید مهدی حسینی خامنه ای - معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیگر برنامه هایی که معاونت دانشجویی برای روز 16 آذر امسال در نظر گرفته است، افزود: جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور ریاست دانشگاه در روز 14 آذر برگزار می شود تا دانشجویان بتوانند به طور مستقیم مشکلات و مسائل خود را با مسئولان مطرح کنند.

وی افزود: در هفته جاری هیئت رئیسه دانشگاه بازدیدهای گروهی از خوابگاه های دانشجویی خواهند داشت تا از نزدیک با مسائل و مشکلات دانشجویان خوابگاهی آشنا شوند.

حسینی خامنه ای یاد آور شد: طبق سنوات گذشته غذای دو روز 14 و 16 آذرماه جاری به صورت رایگان خواهد بود.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به برنامه تشکل های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای روز دانشجو گفت: انجمن اسلامی برخی از دانشکده های دانشگاه از افرادی برای ایراد سخنرانی در روز دانشجو دعوت به عمل آورده اند و همچنین مسابقات ورزشی نیز با عنوان جام 16 آذر از سوی برخی از کانون های ورزشی با همکاری معاونت دانشجویی برگزار می شود.

کد مطلب 415520

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