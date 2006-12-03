دیدار با خانواده شهدای دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با هیئت رئیسه دانشگاه

دکتر سید مهدی حسینی خامنه ای - معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیگر برنامه هایی که معاونت دانشجویی برای روز 16 آذر امسال در نظر گرفته است، افزود: جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور ریاست دانشگاه در روز 14 آذر برگزار می شود تا دانشجویان بتوانند به طور مستقیم مشکلات و مسائل خود را با مسئولان مطرح کنند.

وی افزود: در هفته جاری هیئت رئیسه دانشگاه بازدیدهای گروهی از خوابگاه های دانشجویی خواهند داشت تا از نزدیک با مسائل و مشکلات دانشجویان خوابگاهی آشنا شوند.

حسینی خامنه ای یاد آور شد: طبق سنوات گذشته غذای دو روز 14 و 16 آذرماه جاری به صورت رایگان خواهد بود.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به برنامه تشکل های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای روز دانشجو گفت: انجمن اسلامی برخی از دانشکده های دانشگاه از افرادی برای ایراد سخنرانی در روز دانشجو دعوت به عمل آورده اند و همچنین مسابقات ورزشی نیز با عنوان جام 16 آذر از سوی برخی از کانون های ورزشی با همکاری معاونت دانشجویی برگزار می شود.