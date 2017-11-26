۶۳۷ کیلوگرم تریاک در خراسان جنوبی توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس مجید شجاع اظهار داشت: مأموران ایست و بازرسی شهید حسینی سهل آباد شهرستان نهبندان هنگام کنترل و بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی کامیون کشنده حامل تانکرگاز به فردی ۵۸ ساله اهل و ساکن مشهد که از استان مجاور به سمت شهرهای مرکزی کشور در حرکت بود مشکوک شدند و خودرو را جهت بازرسی متوقف کردند.

وی بیان داشت: خودرو به داخل ایستگاه بازرسی هدایت شد که پس از چند ساعت تلاش، ماموران متوجه جاسازی مواد مخدر در خودرو شدند و با هماهنگی های انجام شده تانکر گاز فک پلمپ شد.

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی ادامه داد: به علت وجود گاز و احتمال خطر و انفجار پس از هماهنگی با نیروهای آتش نشانی تانکر گاز بازرسی شد که در بازرسی انجام ۶۳۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در قالب هزار و ۶۳۶ بسته کشف و ضبط شد.

سردار شجاع تصریح کرد: راننده خودرو عهده دار مواد کشف شده شد که پس از هماهنگی با مقام قضائی خودرو توقیف و راننده تحت نظر قرار گرفت.