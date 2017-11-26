شبهه در تعداد طبقات بازارتاریخی اردبیل/ثبت جهانی پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بازار تاریخی اردبیل معروف به راسته‌بازار و یا «قیصریه» مجموعه‌ای است مرکب از تیمچه، سرا، حمام و مسجد که بنای فعلی آن از جمله آثار دوره سلجوقی، زندیه و صفویه و بر بنیان اولیه بازار ساخته شده است.

بازار اردبیل با طاق‌نمای جانبی، طاق و تویزه و گنبدهای ساده که معرف آثاری از دوره صفویه و قاجاریه است شامل راسته اصلی بازار، راسته پیر عبدالملک، راسته قیصریه، راسته کفاشان، راسته غلامان، بازار زرگران، سراجان، خراطان، قصابان، بقالان، کلاه دوزان، علافان، پارچه فروشان، پنبه فروشان، مسگران، چاقو سازان، آهنگران، سرای خشکبار (حاجی میرزا)، سرای گلشن، سرای جهودها، سرای وکیل، سرای نو یا زنجیرلو، سرای حاج احمد، سرای حاج شکر، سرای مجیدیه، سرای امام جمعه، سرای دوگوچی و تیمچه زنجیرلی است.

برخی شهروندان به دلیل نوع معماری بازار تاریخی که با طی چند پله مرتفع فرد وارد راسته اصلی می‌شود، معتقدند این بازار در دو طبقه احداث شده و طبقه زیرین آن مورداستفاده قرار نمی‌گیرد.

در خیابان‌کشی‌ها بازار تاریخی اردبیل به قطعاتی تقسیم شده و به عنوان مثال راسته زرگران از بخش دیگر بازار جدا شده است که بر خلاف راسته‌بازار معروف، در راسته زرگران افراد با طی پله به بازار وارد نمی شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: بازار تاریخی اردبیل یکی از آثار قابل‌توجه معماری و تاریخی این شهر است که دلیل مرتفع بودن آن به ساخت بازار بر روی تپه ارتباط دارد.

کریم حاجی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: شهر اردبیل در گذشته مسطح نبوده و اغلب بناهای تاریخی و قدیمی بر روی تپه‌ها ساخته شده که نمونه آن بازار تاریخی اردبیل و جمعه مسجد است.

وی افزود: در سال‌های بعد شهرداران خیابان‌کشی‌هایی اعمال کرده و سطح شهر را مسطح کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تأکید کرد: در بازار تاریخی اردبیل برخی سراها راه‌های زیرزمینی به گذر اصلی دارد که گمان می‌رود بازار در دو طبقه احداث شده است.

حاجی‌زاده متذکر شد: در گذشته که امکانات برف‌روبی وجود نداشته و برف انباشته بر روی‌هم ارتفاع زیادی به خود می‌گرفت تردد از بازار به سختی انجام می‌شد و به همین دلیل این راه‌های دسترسی احداث شده است.

وی افزود: بازار تاریخی اردبیل در گذشته تنها محل تأمین مایحتاج مردم شهر بوده و به همین دلیل در معماری آن احداث گذرگاه‌هایی که تردد در زمستان را مقدور سازد، تعبیه شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان افزود: این بازار به واسطه قدمت و معماری و نقشی که در تجارت و فرهنگ این منطقه و حتی شهرهای پیرامون داشته قابلیت ثبت جهانی را دارد.

حاجی‌زاده با بیان اینکه بازار تاریخی اردبیل متعلق به دوره صفوی است اما بنای باقیمانده یک ششم بنای دوره صفوی است، تصریح کرد: در مرحله واگذاری مطالعات بازار به مشاور هستیم تا پس از آن موضوع ثبت جهانی بررسی شود.