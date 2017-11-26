بانک ها جذب اعتبارات اشتغالزایی روستایی را جدی پیگیری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، حسین فیروزی در جلسه هم اندیشی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ضمن یادآوری تصویب اعتبار حدود ۶۵۰ میلیار تومانی برای اشتغال فراگیر و۳۵۰ میلیار تومان برای اشتغال روستایی برای کردستان، تاکید کرد: این هزار میلیارد تومان را باید مدیریت کنیم تا جذب و منجر به اشتغال شود.

وی با اذعان به شناور بودن حدود ۴۰ درصد از اعتبارات اشتغالزایی کشور، گفت: جذب این اعتبارات، مسابقه ای بین استان هاست که نباید از آن جا بمانیم، اگر تاخیر داشته باشیم سهم اعتباری کردستان توسط استان های دیگر جذب می شود.

فیروزی با اشاره به یارانه دار بودن اعتبارات اشتغالزایی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر، از اعضای کمیته های فنی اعتبارات اشتغالزایی خواست، بررسی طرح های دارای توجیه این مناطق را در اولویت قرار دهند تا کردستان بتواند این اعتبارات دارای یارانه را زودتر جذب کند.

وی افزود: طبق وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سقف اعتبارات این بخش برای کردستان تا ۶۵۰ میلیارد تومان قابل افزایش است، لذا کمیته های فنی می توانند تا این رقم برنامه ریزی کنند.

معاون استاندار کردستان در ادامه از مدیران بانک ها خواست در بررسی و تصویب طرح ها تعجیل نمایند تا کردستان بتواند جلوتر از برنامه ملی حرکت کرده و اعتبارات بیشتری جذب و تسهیلات بیشتری نیز به متقاضیان پرداخت نماید.

فیروزی بیان کرد: سهم کردستان از اعتبارات اشتغالزایی هزار میلیارد تومان است و تا هزار و ۵۰۰ میلیارد انعطاف دارد، راه و برنامه مشخص است باید همتمان را مضاعف کنیم و تمام توان انسانی و تجهیزاتی دستگاه های اجرایی را به کار بگیریم تا بیشتر سهم را از این اعتبارات جذب کنیم.