وجود تفکر بسیجی در تمام دستگاه های اجرایی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی صبح یکشنبه در مراسم صبحگاه حامیان ولایت گروهان های نمونه بسیج کارمندان استان گلستان که در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: استان گلستان در سطح کشور به عنوان نماد وحدت شناخته می شود و اگر وحدتی وجود دارد نشان از تلاش نیروهای بسیجی، ارتش و سپاه است.

وی افزود: ما افتخار می کنیم به اینکه بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس در هر کجا که نیاز بود با هوشیاری کامل حضور داشتند.

استاندار گلستان ادامه داد: تفکر بسیجی در تمام حوزه های اجرایی باید ورود پیدا کند وهمانطور که رهبری فرمودند هرکجا به بسیجی نیاز داریم با هوشیاری کامل حضور دارند چه در عرصه ورزشی، چه در عرصه بهداشت و چه در عرصه سازندگی.

وی گفت: بسیج درحوزه تفکر بسیجی در تمام ابعاد جامعه ورود پیدا کرده و اگر توسعه یک استان و کشور را می خواهیم بسیج باید همه جا حضور داشته باشد و مردم هم باید این تفکر را با خود به همراه داشته باشند.

استاندار گلستان ادامه داد: اگر امروز ما دغدغه اشتغال جوانان را داریم این نگاه در تمام دستگاه های اجرایی وجود داشته باشد و بسیج باید در تمام حوزه ها ورود عملی و جدی داشته باشد.

هاشمی گفت: اگر آسیب های اجتماعی امروز ما را در حوزه های مختلف غافلگیر می کند نشان می دهد در برخی از جاها تفکر بسیجی در حد یک شعار بوده و در حد عمل ورود پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: اگر تصور کنیم فسادی در دستگاه اجرایی ما وجود دارد نشان از این است که به شکل عملی تفکر بسیج ورود پیدا نکرده و اگر سرمایه گذار استان گلستان را به عنوان هدف خودش انتخاب نمی کند یعنی مدیران ما و همکاران ما در دستگاه های اجرایی تفکر بسیجی و تفکر توسعه ای را خوب جا نینداخته اند.

وی تاکید کرد: امروز کشور نیاز به تفکر بسیجی دارد و ما در همه دستگاه های امنیتی نیاز به این تفکر داریم.

استاندار گلستان ادامه داد: در طول ۳۹ سالی که از انقلاب می گذرد هر کجا توفیقی داشته ایم رد پای بسیج در آن دیده می شود و هر کجا دقت کافی نکردیم اسیب دیدیم.

هاشمی گفت: به بسیجیان استان افتخار می کنیم و علاقه مند هستیم بسیجیان در تمام حوزه ها ورود پیدا کنند و در آتش سوزی اخیر که در ۲۲ نقطه استان رخ داد ورود بسیج را احساس و لمس کردیم.

وی با بیان اینکه بسیج هیچ گاه مانع توسعه نبوده و توسعه فرهنگ انقلاب از طریق بسیج انجام شده است، گفت: پیشرفت یک استان هیچ گاه به تنهایی به دست استاندار و معاونینش رخ نمی دهد و برای توسعه کشور و صدور فرهنگ انقلاب اسلامی و توسعه گلستان نیاز به کمک همه است تا بتوانیم توفیقات روز افزونی را به دست آوریم.

استاندار گلستان اظهار کرد: در این مدت کم مدیرانی را پیدا کرده ایم که این تفکر در آن ها وجود دارد و نیاز به یک محرک دارند اما در برخی دیگر این تصور دیده نمی شود وشاید فکر می کنند ما آن ها را رصد نمی کنیم ولی اینگونه نیست.

هاشمی گفت: برخی مدیران دستگاه های گلستان در راستای بیانات رهبری و فرهنگ بسیجی حرکت نمی کنند که برای ما قابل قبول نیست و نمی توانیم این نگاه را بپذیریم.