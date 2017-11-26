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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۸

ابراز نگرانی کانادا در مورد تشدید بحران انسانی در یمن

ابراز نگرانی کانادا در مورد تشدید بحران انسانی در یمن

وزیر خارجه کانادا در خصوص تشدید بحران انسانی در یمن به دلیل ادامه محاصره این کشور ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «کریستیا فریلند» وزیر خارجه کانادا گفت: ادامه درگیری های نظامی در یمن موجب تشدید بحران انسانی در این کشور شده است.

وی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد وضعیت بحرانی پیش آمده در یمن به ویژه برای زنان و کودکان بسیار نگران کننده است.

فریلند با انتقاد از محاصره یمن از سوی ائتلاف تجاوز به یمن به سرکردگی عربستان، بر لزوم کمک رسانی سریع به مردم یمن از طریق ارسال غذا، سوخت و دارو تاکید کرد.

گفتنی است عربستان سعودی مدعی شده است که بنا به درخواست آمریکا با بازگشایی فرودگاه ها و بنادر یمن موافقت کرده اما گروه های حقوق بشری این ادعای عربستان را تکذیب می کنند با این حال اعلام شد که ریاض مجوز از سرگیری پروازهای سازمان ملل بر فراز یمن را صادر کرده است.

کد مطلب 4155223

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