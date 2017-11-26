تلخ ترین لحظات سه ماه فعالیت شورا مواجهه با نیروهای مازاد است

به گزارش خبرنگار مهر، بخش هایی از متن نطق محمود میرلوحی در صحن شورای شهر تهران در ذیل آمده است:

اردیبهشت خیابان بهشت هشت بهشت

حدود ۶ ماه از تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه یعنی روز مشارکت حداکثری مردم رشید ایران و ریختن ۴۲ میلیون رأی به صندوق آرا سپری شد و ما۲۱ نفر به عنوان لیست امید و با رأی معنی دار مردم تهران ری وتجریش افتخار حضور در کرسی شورای شهر تهران را بدست آوردیم. از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که بهشت هشت در دارد. ساکنین امروز بهشت بدانند که یکی از هشت سهم دوران نمایندگی آنان سپری گردید. اگرچه به طور رسمی سه ماه از حضور در عضویت شورای شهرتهران می‌گذرد.

وفاداری به میثاق و پایبندی به میثاق با مردم، وفاداری به شعارها و برنامه ای که شورای عالی به مردم تقدیم نمود و تلاش درجهت حفظ و تداوم امید مردم و بهبود ظاهر وجسم و جان کلانشهر ها و مراکز استان‌ها و تلاش در جهت احیا وگسترش نشاط اجتماعی و فراهم نمودن زمینه توسعه همه جانبه شهرها انتظار به جایی است که رأی‌دهندگان از ما دارند.

تحقق این موارد درگرو انتخاب راهبردهای عقلانی وعملی و متناسب با شرایط امروز جامعه از جمله موارد زیر است:

تاکید مستمر بر قانونمداری، تکیه و تاکید بر کار کارشناسی، احترام و اهتمام نسبت به خردجمعی، اجتناب از انحصارگرایی، ایجاد فضای گفتگو و مشارکت شهروندان در اداره شهرها، رفتار مسئولانه با مصالح و منافع ملی، جذب حداکثری و دفع حداقلی و رویکرد ایران برای همه ایرانیان و تهران برای همه شهروندان، حفظ و بهبود مناسبات با سایر ارکان حاکمیت و قوای سه‌گانه، کار و تلاش صادقانه در جهت بهبود شاخص های زندگی آرام و رضایت بخش در شهر جهانی و هوشمند و صمیمی تهران، پرهیز از غفلت‌هایی که اصلاح‌طلب و اصولگرا و غیر آن نمی‌شناسد و می‌تواند فرصت های طلایی بدست آمده را بر باد دهد و یا در دوره بعدی انتخابات مردم را خانه‌نشین و یا متوجه و متمایل به گروه های رقیب نماید و از آن جمله است:

فراموشی شعارها و میثاق با مردم خصوصا کم توجهی به جوانان و ظرفیت فراوان زنان و اقوام، اختلال در ادامه انسجام داخلی شورا و یا بروز ناکارآمدی وتعارض بین شورا و شهردار منتخب، غفلت از برنامه‌ریزی و سرگرم شدن به دام‌های ساختاری و رویکردی که باعث اختلال در اقدامات بلند مدت و توسعه پایدار گردیده است.

مردم شریف و شهروندان با کرامت تهران ری وتجریش با انتخاب و تصمیم شما این جمع صمیمی و همدل و هم‌قسم در اینجا گرد آمده‌اند تاطی دوره پنجم، توجه به دانش و تخصص و برنامه ریزی در امور شهر بزرگ تهران در صدر نشیند. با مشارکت شما و شناسایی منابع پایدار و ارزش افزوده بر ثروت مادی و معنوی این شهر با وقار اضافه شود، با اتخاذ تصمیمات علمی وعقلانی واستفاده از تجارب شهرهای برتر وپیشروجهان موانع کنونی وآینده توسعه همه جانبه پایتخت کاهش یابد.

لذا دست دوستی و همکاری با همه جریانات دراز می‌کنیم واعلام می‌کنیم که پایتخت کشور استحقاق برخورداری از توسعه توام با عدالت اجتماعی را دارد حاشیه نشینی، آسیب های اجتماعی و دغدغه اشتغال وآبرو زیبنده این شهر بزرگ و پایتخت کشور نیست. تهران از یک طرف با ابرچالش ها پنجه نرم می‌کند واز یکسو پتانسیل ها وظرفیت های بیشمار دارد. می‌تواند مجمع المشاکل نامیده شود و نیز به جهت وجود فرصت های فراوان مجمع المفاخر ملی ایران بزرگ باشد. همچنین ۸۷۰۰ نفر ساکنین این شهر، ۴۰ درصد اقتصاد، دانشگاه، دانشجو، صنعتگر، کارشناس، هنرمند و سرمایه‌گذار در این شهر رقم می‌خورد. اگر دانش، تجربه، خلاقیت و انگیزه این عزیزان به هم بیامیزد و ساماندهی گردد و به اهداف مشترک متوجه شود، کدام مسئله و مشکل جرأت مقاومت در مقابل این اراده و همت را خواهد داشت؟

مدیریت یکپارچه شهری

افتخار داشتم که پس از استقرار شوراهای دوره اول و نگاه مثبت دولت اصلاحات نسبت به واگذاری امور شهری و انتقال ۲۳ ماموریت به شهرداری ها به نمایندگی از طرف دولت در مجلس ششم امور را پیگیری کنم. متاسفانه و با گذشت چهار دوره هنوز مسئله مدیریت یکپارچه شهری به عنوان آرزو و آرمان بر تارک گفتمان اعضای شوراها مطرح می‌شود و موازی‌کاری و تداخل و اتلاف منابع کشور همچنان ادامه می‌یابد. امید است با نگاه مثبت دولت تدبیر و امید و باتوجه به احساس مشترک دولت ومجلس به ضرورت این مهم از ظرفیت فصل هفتم و اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون اساسی بهتر استفاده شود.

بهبود مناسبات دولت و مدیریت شهری و شرکت جناب آقای دکتر نجفی در جلسات هیئت دولت که البته به نیابت از شهرداران کشور صورت می‌گیرد و هماهنگی و همدلی بین دولت ومجلس و شوراهای کلانشهرها نویدبخش سامان یافتن مسائل مزمن ازجمله حمل ونقل عمومی و پسماند و بافت فرسوده، مالیات برارزش افزوده و قانونمند شدن منابع پایدار و مدیریت یکپارچه شهری خواهد بود.

مناسبات شورا و شهردار منتخب

براین باورم که توفیق شورای پنجم و شهردار منتخب آن توفیق همه جناح‌ها و موفقیت همه نظام است و فقط به اصلاح‌طلبان تعلق ندارد و صمیمانه دست همه را برای همکاری و همدلی در جهت خدمت به نظام و مردم می‌فشاریم.

مناسبات شورا و شهردار هدفمند، کارآمد و مکمل، توأم با رعایت شأن هر کدام و توجه به جایگاه قانونگذاری و نظارت برای شورا و اجرای قانونمند و شجاعانه توسط شهرداری خواهد بود.

در مراحل مقدماتی و انتخاب آقای دکتر نجفی اعلام شد که بین سه گزینه شورای شهرداری، شهردار شورا، شورا و شهردار برای مردم ودرخدمت شهروندان؛ سومی را برمی‌گزینیم و در طول سه ماه گذشته تلاش کردیم به صورت کاربردی این راهبرد را تبیین کنیم. هم اکنون این رفتار قابل ردیابی است که شورا و شهرداری نه در هم ادغام می‌شوند و نه در تعارض و تنافر قرار می‌گیرند بلکه در جهت تعامل سازنده و مسابقه برای همکاری و اصلاح امور شهر، همکاری و اقدام مشترک برای حفظ حقوق مردم و منافع ملی، انسجام و یکپارچگی شورا در تصمیم وتصویب، نظارت موثر و درعین حال احترام به تنوع نظر و دیدگاه و مسئولیت یکایک اعضا، احترام به مدیران خلاق، برنامه‌ریز، شجاع و پاکدست و تسهیل راه وحرکت و تلاش‌های مفید و مثمر آنان، معرفی گفتمان فرهنگی و مدیریتی و مشارکت‌جو درسطح سازمان گسترده شهرداری، پذیرش نقد و انتقاد طرفداران و رقبا و پایبندی بر شعار «زنده باد مخالف من»، شفافیت در اقدامات و پاسخگویی به افکار عمومی؛ بخشی از مانیفست نمایندگان شما مردم در شوراهاخواهد بود.

شفافیت راهبرد یا شعار؟

شفافیت یک شعار سطحی نیست بلکه یک راهبرد است وامیدواریم همه سطوح فعالیت شورا وشهرداری را دربرگیرد. پاسخگویی و ساختمان شیشه‌ای که برخی دلواپسان با شنیدن این واژه وسوسه می‌شوند که به آن سنگ‌اندازی کنند؛ انتخاب نیست بلکه به واسطه آسیبی که طی سال‌های اخیر به اعتماد عمومی وارد شده، یک الزام است. با افتخار اعلام می‌کنیم با فضای محدود صحن شورا، روزانه ۴۰ نفر از خبرنگاران رسانه های همراه و منتقد اصلاح طلبان وشورای شهر نه تنها مطالب رسمی و مذاکرات که از نزدیک مشورت های اعضای شورا را ملاحظه می‌کنند و مطالب وگزارش تهیه می‌کنند و برآوردها حکایت از برتری حجم مطالب رسانه ای شورا نسبت به مجلس شورای اسلامی دارد. جالب توجه است که بخش اجرایی شورا با ملاحظه برخی مطالب غیرصحیح و جناحی رسانه های رقیب و البته انعکاس دوستانه و غیررسمی اشکالات به این‌گونه رسانه ها سعی وافر داشته است که رفتار مشابه و مساوی با رسانه های موافق و منتقد داشته باشد.

گام اصلی شورای پنجم در اطلاع رسانی از روند تصمیمات، مصوبات، فعالیت های شهرداری، ایجاد فضای رقابتی، احترام به بخش خصوصی، تقویت حوزه نظارتی شورا و افزایش انضباط مالی و اقتصادی را در جریان تنظیم بودجه ۹۷ در معرض داوری افکار عمومی قرارخواهیم داد.

شهروندان تهران، ری و تجریش استحضار دارند که شورای پنجم بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات به صورت غیررسمی اما جدی و مسئولانه نسبت به تشکیل جلسات و کمیسیون ها اهتمام ورزیده و اگرچه همکاری مدیریت قبلی آن‌گونه که انتظار می رفت و قول داده شد محقق نگردید، لکن توانست به اطلاعاتی دست یابد که برای شورای پیشین غیرقابل دسترسی تلقی می‌شد.

کمیسیون‌های مختلف نسبت به تنظیم سیاست ها و رویکردها اقدام نموده و در بسیاری از مسائل غبار تردید درحال زدوده شدن است.

شجاعت شورا و شهردار محترم در توقف برخی روندهای گذشته، سخن گفتن از منابع پایدار و برنامه جامع و یکپارچه، اصل صرفه‌جویی و شفافیت وتوقف استخدام های غیرقانونی و غیرمسئولانه و اصلاح ساختار مالی و اقتصادی و منابع انسانی اگرچه ممکن است ریسک تصمیمات شورا را افزایش دهد و جریان رقیب را توسعه‌گرا و شورای پنجم را متوقف‌کننده برخی فعالیت‌ها قلمداد کند و در کوتاه مدت موجب گله‌مندی برخی جوانان و همراهان سال‌های غربت اصلاح‌طلبان شود، لکن تعهد و پایبندی این جریان اصیل به حقوق عامه و نظم و برنامه‌ریزی را اثبات می‌کند.

عطف توجه و نگاه به آینده

طبق مصوبه شورا مقرر شد که شهردار محترم گزارش وضعیت شاخص‌های اصلی مالی و اقتصادی ومنابع انسانی و شاخص های توسعه شهری را ظرف یکصد روز ارائه نماید. اظهارات معاونین محترم نشان از عزم مسئولان در تهیه این گزارش دارد؛ لکن با توجه به گذشت سه ماه از شروع فعالیت رسمی شورا پیشنهاد می‌کنم با اعلام سیاست‌ها و رویکرد های کمیسیون‌ها نگاه به گذشته را صرفا به صورت برداری از وضعیت وگزارش ۱۰۰ روزه محدود کنیم و هرچه زودتر عزم شورا به نگاه به آینده معطوف نمائیم.

فرصت چهارساله به طرفه العینی سپری می‌شود وانبوه مسائل تهران بزرگ در پیش روی ماست. مشکلات پیچیده محیط‌زیست و آلودگی های آب، خاک و هوا اگر هرچه زودتر مهار نشود درآینده ناممکن خواهد شد.

نارسایی های فراوان در حمل ونقل عمومی، سماجت و دیرپایی رکود و تاخیر در رونق ساخت و سازها، از بین رفتن چهار هزار هکتار باغات شاداب تهران و نگرانی از ادامه این روند تهدیدکننده محیط زندگی شهروندان، کم توجهی به ۲۲۰۰ ساختمان و اثر میراث فرهنگی در گستره تهران، غیرایمن بودن ساختمان‌های بلند مرتبه واحتمال حوادث غیرمترقبه، حاشیه نشینی و آسیب‌های اجتماعی، طلاق و اعتیاد، فقدان نشاط اجتماعی و صف های طولانی در کلانتری‌ها ودادسراها، نیازمند اراده قوی انگیزه بالا، برنامه‌ریزی هوشمندانه و همت عالی و صبوری و پشتکار بسیار شوراست.

آمایش منطقه ای

۳۵۴ محله تهران وترکیب متنوع جمعیتی وحضور همه اقوام وجمعیت های شهرستانی، رنگین‌کمان زیبایی های فرهنگی کشور است. تصور کنید هر یک از محلات ومناطق و فرهنگسراها به معرفی یکی از اقوام واستان‌ها بپردازد وکوچه وخیابان ها و مشاهیر وشهدای استانها را یادآوری نماید و موسیقی، هنر، زبان، لباس، غذا، صنایع‌دستی، و تولیدات کشاورزی، جشن ومراسمات آنها را در معرض دید گردشگران داخلی وخارجی قرار دهد؛ آنگاه کدام شهر دنیا می‌تواند با چنین شهری رقابت کند وکدام گردشگری از دیدن این همه تنوع وجذابیت دل می‌کند؟

سه هزار هکتار بافت فرسوده نیازمند راهبرد جامع

سه هزار هکتار بافت فرسوده در شرایطی که کارخانجات تولید سیمان سهمیه محدود تولید دارند و مجاز به فعالیت با ظرفیت کامل نیستند و بازار واحدهای تجاری که بیش از نیاز و به وفور به تعداد ۳۱۱هزار درگستره تهران وجود دارد. لکن در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) مترمربعی بیش از یکصد میلیون تومان و در خیابان صابونچی و نزدیک باغ آذری مترمربعی ۵۰ میلیون تومان مبادله می‌شود؛ اینها نشانه‌هایی از جاذبه های اقتصادی در بافت فرسوده است. مروری برعملکرد دوره گذشته نشان می‌دهد علاوه براختلاف وناهماهنگی مدیریت شهری و دولت، شیوه وروش قبلی ازحیث مدل و راهبرد نیز فاقدکارآمدی بوده است. از این رو پیگیری طرح جامع بلوکی و چندوجهی که حفظ میراث فرهنگی و تأمین سرانه فضای سبز و ایجاد مکان‌های قابل دسترسی تجاری، اداری و بهداشتی و ایستگاه مترو را در یک بلوک داشته باشد و با ایجاد ارزش افزوده جاذبه لازم برای سرمایه‌گذار داخلی وخارجی را فراهم نماید؛ پیشنهاد می‌گردد.

موانع تحقق شهر جهانی و هوشمند

در برنامه دوم شهرداری تهران، سخن از شهر جهانی هوشمند و با اخلاق به میان آمده است. در منطقه پرآشوب غرب آسیا، به برکت حضور و مشارکت و خواست مردم، امنیت وآرامش نسبی درکشور حاکم است؛ لذا برنامه‌ریزی برای تبدیل تهران به مرکز اقتصادی، مالی و فناوری منطقه، دور از دسترس نیست؛ لیکن تأمین پیش‌نیازهای چنین هدفی از اهمیت برخوردار است. کارکرد مطابق با استانداردهای جهانی در حوزه بانکی و بیمه ای و ایجاد فضای رقابتی برای بخش خصوصی و تأمین زیرساخت های گردشگری حداقل لوازم این مهم است.

معاونت اجرایی

تلخ ترین لحظات سه ماه فعالیت شورا مواجهه با نیروهای مازاد است. اگر مسئله اشتغال و محدودیت های اقتصادی امروز کشور و تهران نبود بسیاری از اقدامات پشتیبانی و اجرایی را به روش قانونی‌تر و برون‌سپاری پیگیری می‌کردیم. وقتی گزارش شش ماهه و مقایسه ای شورای چهارم و پنجم ارائه شود، امکان داوری بهتری فراهم خواهد شد. علاوه بر تعدادی نیروی نگهبانی و خدماتی ۴۴۷نفر در سازمان اداری شورا در ۳۱شهریور ۹۶ حقوق دریافت می‌کردند که با مأمورین و خودرو، سرویس و نگهبانی و پذیرایی به ۵۰۰ نفر بالغ می‌گردید و ۸۰ اتومبیل سرویس‌دهی می‌کرده است.

شما بفرمایید اگر قرار باشد نیروهای مشاور و امین اعضای محترم شورای پنجم هم به این ارقام اضافه شود، محلی برای تصمیم و اصلاح ساختار و روند های شهرداری باقی می‌ماند و سرویس‌دهی و حل مسائل این تعداد پرسنل فرصتی برای انجام مسئولیت های شورای پنجم باقی می‌گذارد؟ لذا با همه سختی و جنبه های عاطفی تعدادی از پرسنل در اختیار معاونت محترم نیروی انسانی شهرداری قرارگرفتند تا در بخش های دیگری ادامه فعالیت بدهند و در عین حال بنا به تفاهمات صورت گرفته و قول وعده های دوره انتخابات بدانیم که به رغم کاهش یک سوم اعضای شورا ازحیث روند بررسی های کارشناسی، تصمیمات از اعتبار کارشناسی بیشتری برخوردارگردد. ناگفته نماند که بناست کارخانه تولید مصوبات جای خود را به مصوبات محدود وجامع دهد وجنبه های نظارتی و پیگیری مصوبات قبلی مورد اهتمام قرارگیرد.

شورایاری‌ها

رفع موانع مشارکت شهروندان دراداره شهر جزو شعارها و برنامه لیست امید بوده است. کثرت و پیچیدگی مسائل شهر تهران اقتضا می‌کندکه از نظر دانش وتجربه، آحاد شهروندان وگروه ها و انجمن های تخصصی و مردمی برای بهبود وحل مسائل بهره گرفته شود. اگر اصناف و اقشار محلات تهران مثل هنرمندان، کسبه، معلمان، مهندسان، پزشکان، کارگران، دانشگاهیان زنان، ورزشکاران، روحانیون، سمن‌های مناطق انجمن های تخصصی و ... به صورت متشکل طرح‌ها و نظرات خود را به مسئولان مدیریت شهری منتقل کنند؛ بسیاری از ناهنجاری‌ها رفع خواهد شد و نشاط و بالندگی اجتماعی حاصل می‌شود».