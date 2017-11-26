مدیر اجرایی بخش عکس جشنواره تئاتر فجر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر اسمی مدیر بخش‌های عکس و پوستر و هویت بصری جشنواره تئاتر فجر، طی حکمی مهدی آشنا را به عنوان مدیر اجرایی بخش عکس جشنواره معرفی کرد.

مهدی آشنا فارغ التحصیل رشته گرافیک و متولد ٢٨ اسفند ۱۳۶۰ است که کارنامه شغلی‌ وی به شرح زیر است:

عضو انجمن عکاسان مطبوعات ایران، عضو انجمن عکاسان ایران، عضو فدراسیون جهانی عکاسی فیپ (FAIP) فرانسه، عضو انجمن عکاسان تئاتر، عضو انجمن آسیفا، دبیر بخش عکس هفته نامه هنرمند، دبیر بخش عکس ماهنامه تخصصی تجیر، دبیر بخش عکس سایت اسیتیج، دبیر بخش نگاه هنرمند سومین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران، دبیر بخش پوستر و عکس هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی، دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی، دبیر بخش عکس و پوستر سومین جشنواره تئاتر شهر، دبیر بخش عکس و پوستر نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی تهران، دبیر بخش عکس و پوستر بیست و سومین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان، برگزیده بخش عکس جشنواره تصویر سال در سال های ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳، برگزیده چندین دوره جشنواره تئاتر فجر، برگزیده و نفر سوم سیمین جشنواره تئاتر فجر، برگزیده بخش عکس دومین جشنواره فیلم یاس.

مهلت ارسال آثار برای ۲ رویداد بخش عکس (مسابقه عکس صحنه و مسابقه عکس بیرون از صحنه) تا پایان وقت اداری ۸ آذر ۹۶ خواهد بود.