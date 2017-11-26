پایان سیطره داعش حاصل خون شهدای مدافع حرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت کریمیان در یادواره شهدای شهرک قدس ایلام گفت: آرامش امروز را مدیون خانواده های معظم شهدا هستیم.

وی اظهار کرد: پایان سیطره داعش را مدیون مقاومت شهدا و خانواده های معظم شهدای مدافع حرم هستیم.

وی افزود: این پیروزی بزرگ نتیجه صبر خانواده های معظم شهدای مدافع حرم است که فرهنگ ایثار و شهادت را به خوبی در جامعه ترویج می دهند.

معاون هماهنگ کننده سپاه سپاه امیرالمؤمنین ایلام تصریح کرد: اگر امروز دنیا در برابر ما تعظیم می کند حاصل خون بیش از ۲۰۰ هزار شهید نظام مقدس اسلامی است که درخت پر ثمر انقلاب را با خون خود آبیاری کردند.

کریمیان تاکید کرد: شهدا و آرمانهای شهدا هویت ملت ماست و کسی نمیتواند این هویت را کنار بگذارد و یا تضعیف کند.

وی افزود: اگر عزت و افتخاری داریم مربوط به شهدا و امام شهداست و رهبر معظم انقلاب که به عنوان یک خلف صالح و یک کشتی بان لایق کشتی نجات ایران اسلامی را به ساحل امن هدایت کرده است.