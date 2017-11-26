به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسجد مقدس جمکران، سید حسین موسوی رابطی در تشریح اجرای طرح معنوی رحمت الواسعه اظهار کرد: این طرح در روز هفتم آذرماه مصادف با نهم ربیع‌الاول در ۲۲ استان کشور باهدف عیادت از بیماران بستری در بیمارستان‌ها توسط خادمان مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.

وی افزود: این طرح به برکت سالروز آغاز رحمت واسعه الهی در بشریت یعنی امامت امام عصر(عجل الله تعالی فرجه) باهدف تعظیم شعائر الهی، تبیین یوم‌الله نهم ربیع و پیوند قلوب مؤمنین با حضرت بقیة‌الله اعظم(علیه‌السلام) توسط خادمان این مکان مقدس در ۵۳ نقطه کشور برگزار می‌شود.

مدیر مرکز خادمین افتخاری مسجد مقدس جمکران با اشاره به اینکه خادمین با حضور بر بالین بیماران و جانبازان عزیز و اهدای گل و شیرینی، برای آن‌ها آرزوی سلامتی می‌کنند تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های بارز این طرح دیدار با خانواده‌های معظم شهدای مدافع حرم در سطح ۲۲ استان است.

موسوی رابطی بیان کرد: ۳۰۰ خادم اعزامی در این طرح با حضور در منزل شهدای مدافع حرم عصمت و طهارت(علیهم‌السلام) با آرمان‌های بلند انقلاب شکوهمند اسلامی تجدیدعهد و پیمان کرده و با خانواده‌های این شهدای عزیز دیدار خواهند کرد.

وی با اشاره به حادثه دل‌خراش زلزله در استان کرمانشاه، ابراز کرد: گروهی از خادمان مسجد مقدس جمکران برای عیادت از حادثه دیدگان و مجروحان، به همراه محموله‌ای از اقلام بهداشتی، خوراکی، پتو و اقلام فرهنگی به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال به مناطق زلزله‌زده اعزام خواهند شد.

وی ازجمله ویژگی‌های این اقدام معنوی خدام را عنایت تولیت مسجد مقدس جمکران دانست و اظهار کرد: تولیت مسجد مقدس جمکران علاوه بر اهدای متبرکات مسجد فراخور سن بیماران، به‌تمامی آن‌ها کتاب مناسب با موضوع مهدویت تقدیم خواهد کرد.

مدیر مرکز خادمین افتخاری مسجد مقدس جمکران ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و هماهنگی فرمانداران شهرستان‌هایی که این طرح در آنجا برگزار می‌شود، از عنایت و توجه مراکز درمانی، بنیاد شهید و مراکز صداوسیمای استان‌ها تقدیر و تشکر کرد.