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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۳

با حضور اساتید و دانشجویان؛

نمایشگاه گروهی عکس در دانشگاه کردستان افتتاح شد

نمایشگاه گروهی عکس در دانشگاه کردستان افتتاح شد

سنندج - نمایشگاه گروهی عکس از آثار ۱۰ عکاس کردستانی صبح امروز با حضور دانشجویان، اساتید و هنرمندان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی عکس صبح امروز در محل دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۳۲ تعداد از آثار عکاسان کردستانی به نمایش گذاشته شده است.

مهدی توکلی، ساجد حق شناس، سالار ارکان، میلاد مولودی، آریانا احمدی، شاهو احمدی، ثریا علی پناهی، سیران فهیم، رامیار قریشی و فازمه مروتی عکاسانی هستند که با همکاری انجمن شهر سازی آثار خود را به نمایش گذاشته اند.

این نمایشگاه از تاریخ پنجم تا ۱۲ آذر ماه در گالری دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان برای بازدید عموم باز است.

کد مطلب 4155255

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