به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت پیش از ظهر یکشنبه در شورای پدافند غیر عامل استان همدان که با حضور رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور بابیان اینکه در پدافند غیر عامل تلاش های بسیاری به کار گرفته و پدافند غیر عامل بخوبی در کشور فرهنگسازی شد، گفت: تلاش های انجام شده قابل تقدیر است.

وی بابیان اینکه در دفاع مقدس رزمندگان جان بر کف جانانه از کشور دفاع کردند کمااینکه به گفته معاون وزیر امور خارجه دفاع مقدس پشتوانه محکم مذاکرات بود، گفت: پیروزی بر داعش و خشونت را تبریک و یاد شهید همدانی و ۱۴ شهید مدافع حرم استان همدان را گرامی می داریم.

استاندار همدان با بیان اینکه علاوه بر دفاع نظامی، دفاع غیر نظامی نیز از بهترین نوع دفاع هاست که باید در جامعه اجرا کنیم و از هر تعرضی مصون بمانیم، گفت: هر کشوری می تواند از عرصه های مختلف مانند لباس و خوراک مورد تعرض قرار بگیرد اما خوشبختانه در ایران فرهنگ پدافند غیر عامل جا افتاده است

نیکبخت بابیان اینکه از مدیران دستگاه های اجرایی که در حفظ زیرساختها مانند آب و محیط زیست همت خود را به کار بستند، تشکر می کنم، گفت: با انتقال پساب فاضلاب همدان به نیروگاه شهید مفتح ۲۵ حلقه چاه مسدود و از فرونشست زمین جلوگیری شد.

وی بااشاره به انسداد ۲ هزار حلقه چاه در استان همدان گفت: کنتور چاه های مجاز، هوشمند شد و کشت کم آب بر در استان همدان در حال ترویج است و ساخت گلخانه ها بیش از ۲۵ هکتار رسید.

استاندار همدان با بیان اینکه از کل اراضی مستعد استان همدان ۸۵ درصد به آبیاری مدرن شده مجهز است، گفت: در اکثر شوراهای تامین درباره مسائل پدافند غیر عامل بحث و تبادل نظر می شود.

وی تاکید کرد: استان همدان آمادگی بهره مندی بیشتر از پدافند غیر عامل را دارد و آماده است دستورالعمل ها را برای پدافند زیستی به کار ببندد.

