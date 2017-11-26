به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که با حضور ۷۸۳ کارته از ۶۷ کشور جریان دارد، تیم اعزامی کاراته کشورمان توسط امیرمهدیزاده و صالح اباذزی موفق به کسب دو طلا شد. سارا بهمن یار نقره گرفت، مبینا کاویانی، هادی عرب و مهدی قراری زاده هم به نشان برنز دست پیدا کردند.

صالح اباذری کاراته کای جوان کشورمان که ماه گذشته در رقابتهای جهانی اسپانیا با حق کشی داوران در یک چهارم نهایی ،دست خالی تنریف را ترک کرده بود،روی تاتامی اوکیناوا نمایش کم نقص داشت و نشان داد پشتوانه قابل اطمینانی برای سنگین وزن تیم ملی خواهد شد.

اباذری کار خود را با پیروزی ۸ بر صفر برابر «وای چون» از هنگ کنگ آغاز کرد و در ادامه با همین نتیجه «واسیلی آنتوخی» از فرانسه را شکست داد و سپس ۳ بر صفر«راب تیمرمانس» از هلند را از پیش رو برداشت. وی در مبارزه بعدی برابر «کاگاوا» ستاره سالهای اخیر ژاپن، قهرمان آسیا و جهان ۲ بر صفر به برتری دست یافت و سپس با پیروزی ۸ بر صفر مقابل «داکی اندو» دیگر ژاپنی این وزن راهی دیدار نهایی شد. این کاراته کای با آتیه در مبارزه نهایی «هوچین دایخی» از هلند را شکست داد و طلا گرفت.

امیرمهدی زاده کاراته کا وزن ۶۰-کیلوگرم کشورمان که روز گذشته با برتری مقابل «کوجیرو کاموگاوا» ازژاپن، «قیصر آلپیسبای» از قزاقستان، «ساموئل مارچزه» از ایتالیا و «یوگو کوزاکی» از ژاپن راهی دیدار نهایی شده بود، در این مرحله هم امروز ۴ بر صفر «دوس سانتوس» از برزیل،نایب قهرمان پان آمریکن را مغلوب کرد و به مدال طلای این وزن رسید.

سارا بهمن یار در وزن ۵۰-کیلوگرم در مبارزه نهایی برابر « شانگ گو» از چین تایپه پس از تساوی یک بر یک با قانون سنشو(کسب امتیاز اول) بازنده شد و به نشان نقره دست یافت. وی روز گذشته موفق شده بود با شکست دادن «ساویومی» از ژاپن، «مولدیر ژانبیربای» از قزاقستان، «روکیو سانچز» از اسپانیا، «النا اسپتانوآ» از روسیه راهی مبارزه نهایی شده بود.

این مبارزه سومین دیدار فینالی بود که بهمن یار در سال ۱۳۹۶ تجربه می کرد و سومین نقره ای که بدست می آورد. وی پیش از این فینال قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان را نیز واگذار کرده بود تا به دختر نقره ای کاراته ایران معروف شود.

در پایان این رقابتها ژاپن با ۷ طلا، ۵ نقره و ۱۰ برنز قهرمان شد. تیم ایران با ۲ طلا، یک نقره و ۳ برنز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و ایتالیا با یک طلا، یک نقره و ۳ برنز سوم شد. روسیه با یک طلا، یک نقره و یک برنز در مکان چهارم قرار گرفت. تیم های چین تایپه، اوکراین و صربستان هر کدام با یک طلا مشترکاً پنجم شدند و برزیل با ۲ نقره ششم شد.