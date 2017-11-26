به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان محبی امروز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه که با حضور مسئولین برگزار شد، اظهار داشت: از منظر دینی هدف همه انبیاء الهی تعلیم و تربیت بوده است و شاید بر همین اساس امام خمینی(ره) معلمی را شغل انبیاء دانست.

وی افزود: همه سیاستمداران، دولتمردان و جامعه شناسان معتقدند زیر بنای توسعه، نظام آموزشی هر کشور است که اگر درست حرکت کند قطعا رشد خواهد کرد.

مدیر کل سابق آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: از نظر تاریخی ریشه همه ناکامی ها و کامیابی ها در نظام تعلیم و تربیت است که اگر کار این نظام درست باشد بدون تردید ناکامی ها کم و کامیابی ها رشد خواهد داشت.

وی تصریح کرد: اگر امروز می بینیم آسیب های اجتماعی رشد داشته بخاطر این است که متاسفانه عملکرد نظام تعلیم و تربیت در کشور ما خوب نیست.

محبی همچنین در ادامه مدرسه را کانون خلاقیت دانست و افزود: متاسفانه امروز آموزش محفوظات جای اندیشه ورزی را گرفته است.

وی اظهار داشت: باید بدنبال تربیت انسانهای متوازن و متعادل باشیم نه دین گریزی را به آنها آموزش دهیم تا جایی که بی بند و باری را آزادی بشمارند.

این مسئول نقش معلمین را در تعلیم و تربیت بسیار موثر بیان کرد و یادآور شد: معلمین کلید دار توسعه هستند و زمانی ما می توانیم به توسعه برسیم که معلمین در کلاس درس دغدغه معیشت زندگی را نداشته باشند.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از فعالیت ها و پیشرفتهای آموزش و پرورش استان کرمانشاه، در طول تصدی خود پرداخت و گفت: برگشت دهها ساختمان آموزشی که در اختیار سایر نهادها بود به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان، ساماندهی نیروهای انسانی و استقرار هر نیرو در جایگاه اصلی خود، افزایش توسعه پژوهشسرای دانش آموزی به ۲۲ پژوهشگاه، افزایش دارالقرآن به ۱۸ مورد، افزایش خانه معلم به ۱۴ مورد، افزایش مرکز مشاوره به ۱۵ مرکز وکسب رتبه اول در نهضت سواد آموزی از آن جمله هستند.

وی ادامه داد: کسب مقام اول جشنواره نوآوری، کسب مقام چهارم مسابقات ورزشی در کشور، کسب مقام برتر کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی، کسب مقام اول اعزام راهیان نور در سطح کشور، کسب مقام اول جشنواره قلم از دیگر فعالیت های آموزش و پرورش استان کرمانشاه طی ۴ سال است که همه این پیشرفت ها حاصل تلاشهای چشمگیر فرهنگیان و کادر اداری است.

به گفته محبی استان کرمانشاه جزو سه استان برتر در بحث خیرین مدرسه ساز است که در این رابطه ۶۲ خیر مدرسه ساز داریم.

لازم به ذکر است، در این مراسم مجید یزدان پناه به عنوان مدیر کل جدید آموزش و پرورش استان کرمانشاه معرفی شد و از زحمات سلیمان محبی تقدیر بعمل آمد.