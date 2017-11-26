هدف اصلی، تربیت نخبگان مسلمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، میزگردی با موضوع «توسعه آموزش الهیات در روسیه» در انستیتو اسلامی روسیه برگزار شد. «رفیق محمدشین» رئیس انستیتو اسلامی روسیه، «آقباشایف»، مدیر مرکز علمی-آموزشی الهیات دانشگاه دولتی باشقیرستان، «استاخوف» مدیر گروه انستیتو دین شناسی علوم اجتماعی-فلسفی و ارتباطات گروهی دانشگاه فدرال قازان، «حبیبلین» رئیس بخش آموزش دپارتمان آموزش و علوم و فرهنگ اداره دینی مسلمانان فدراسیون روسیه و رئیس دانشکده انستیتو اسلامی مسکو، «سدانکین» مدیر گروه علوم انسانی انستیتو اسلامی روسیه،«مراد گیلمانوف» معاون آموزش انستیتو اسلامی روسیه و همچنین اساتید و دانشجویان این مرکز از جمله شرکت‌کنندگان در این نشست بودند.

رفیق محمد شین رئیس انستیتو اسلامی روسیه در سخنان خود به تفسیر مفهوم الهیات پرداخت. وی تاکید کرد: در حال حاضر تعریف واحدی از مفهوم الهیات در روسیه وجود ندارد و هر شخصی تعریف و تصور خاص خود را از این موضوع دارد؛ متاسفانه، نظر و تعریف مشترک و واحدی از این مفهوم وجود ندارد. بنابراین تشکیل شورای پایان نامه تا حدی می‌تواند در برطرف نمودن این مشکل تاثیرگذار باشد.

رئیس انستیتو اسلامی روسیه همچنین موضوع مراکز جدیدی را مطرح نمود که در مدت زمان مشخص امکان تربیت نسل روشنفکر را در جامعه‌ی تاتار فراهم نموده است.

وی تصریح کرد: از چنین مراکز دینی، دانشمندان، نویسندگان، شعرا و هنرمندان برجسته‌ای تربیت و تقدیم جامعه شده است.

محمد شین در پایان خاطر نشان کرد: بارها اظهار داشته است که هدف انستیتو اسلامی روسیه تربیت نمایندگان روشنفکر مسلمان است تا اینکه مسلمانان بتوانند در تمامی عرصه ها و زمینه ها فعال باشند.