کلاس های غدیر پژوهی در استانهای مرزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجتبی مقدم، معاون امور استان های موسسه غدیرشناسی از شروع برگزاری کلاس های غدیر پژوهی در استان های هدف و خط مرزی کشور خبر داد.

مقدم با توجه به استقبال وسیع صورت گرفته از کلاس های غدیرپژوهی این موسسه افزود: با توجه به ضرورت مباحث اعتقادی در مناطق مختلف کشور و بومی سازی آموزه های مکتب ولایت و اثبات آن از طریق استناد به منابع معتبر اهل سنت و تشیع، کارگاه های مؤسسه غدیر شناسی در حال برگزاری و برنامه ریزی برای انجام بهتر آن می باشد.

وی در ادامه به نحوه برگزاری کلاس ها اشاره داشت و گفت: نحوه تدریس در این کلاس ها با روش های کاملا علمی و با استفاده ازتجهیزات کمک آموزشی جدید صورت می گیرد.

این مقام مسئول در موسسه غدیر شناسی، اهداف کلی مؤسسه را تقویت بنیه اعتقادی و مقابله با جریان های انحرافی و رفع شبهات عنوان کردند و افزود: این کارگاه ها با اهداف دیگری از جمله آشنایی با مبانی فکری و فرهنگی اصیل مکتب ولایت و محبان اهل بیت(ع) برگزارشده است که به لطف خداوند با موفقیت خوبی روبه رو بوده است.

معاون امور استان ها مؤسسه غدیرشناسی با اشاره به اینکه، این دوره ها هم برای برادران اهل سنت مفید می باشد و هم برادران تشیع، افزود: دشمن پس از تجربه حمله نظامی و تحریمهای اقتصادی بر علیه ملت ایران، تنها راه تحقق اهدافش را در جنگ نرم و استحاله فرهنگی ملت ایران می داند. مرزها در جنگ نرم، مرز اعتقادی است. این نبرد مانند جنگهای نظامی، مجروح، مصدوم، کشته و آواره از خانه و کاشانه دارد؛ با این تفاوت که در نبرد فرهنگی، این اتفاقات در ذهن و جان مخاطب شکل میگیرد و مسلمان مؤمن و معتقـد را از پای درمی آورد و آرام آرام، افراد و به تبع آن جامعه را نابود خواهد کرد.

مقدم با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب در مورد جنگ نرم که این میدان «بصیرتی عمارگونه» و «استقامتی مالک اشتروار» می طلبد؛ ادامه داد: در این عرصه باید برنامه داشت، مجاهدت کرد و استقامت نمود و موسسه غدیر شناسی در این راستا در حرکت است.