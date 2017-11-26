درمان موقتی و اورژانسی طرح های حجاب و عفاف در دانشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی همدان، محمود نیلی با بیان اینکه حجاب و عفاف از مولفه‌های مهم جامعه اسلامی است، افزود: رعایت حجاب و عفاف مختص زنان نیست و باید در بین همه اقشار جامعه این اصل نهادینه شود.

وی با انتقاد از تصمیمات نادرست در زمینه عفاف و حجاب گفت: متاسفانه یکی از مشکلاتی که در طرح های حجاب و عفاف با آن مواجه هستیم این است که با نگاه تخصصی به این موضوع نگاه نمی شود و برخی به دنبال درمان موقتی اورژانسی برای این موضوع هستند.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان افزود: در مبحث حجاب نباید قضاوت های عجولانه و بزرگنمایی صورت گیرد چرا که این امر سبب می شود نتوان تصمیم درستی برای حل مساله کرد.

وی توجه کردن به دغدغه های روز جوانان را یکی از راه های جلوگیری از آسیب های اجتماعی دانست و افزود: در دو سال اخیر افرادی را که در زمینه عفاف و حجاب دچار نقص و مشکل بوده شناسایی کردیم و توانستیم با مشاوره بهنگام این افراد را ارشاد و راهنمایی کنیم واز آسیب های بعدی جلوگیری کنیم.

نیلی سیاست دانشگاه صنعتی همدان را رویکرد ارشادگرایانه به موضوع عفاف و حجاب دانست و تاکید کرد: دانشگاه صنعتی همدان رفتارهای ارشادی و تربیتی در زمینه حجاب و عفاف را اولویت فعالیت های خود قرار داده چرا که با مشاوره بهنگام می توان از بسیاری از آسیب ها جلوگیری کرد.

وی خاطرنشان کرد: باید شان دانشگاه در زمینه های مختلف از جمله موضوع عفاف و حجاب حفظ شود این درحالی است که در دانشگاه های خارجی نیز نوع پوشش افراد در محیط دانشگاه با دیگر مکان ها متفاوت است.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان گفت: به منظور ارتقای فرهنگ آراستگی و پوشش در دانشگاه، لازم است که با برپایی نشست هایی با حضور نمایندگان انجمن اسلامی، بسیج دانشجویی، نهاد رهبری و امور فرهنگی دانشگاه موضوع حجاب و عفاف را با توجه به انتظارات جامعه دانشجویان، مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

وی افزود: تشکل های دانشجویی نقش مهمی در حل آسیب های اجتماعی چون حجاب دارند چرا که تشکل ها بیشتر از مدیران و معاونین با دانشجویان و خوابگاه ها در ارتباط هستند.

در ادامه این نشست حاضرین به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و مقرر شد کمیته ای با حضور نمایندگان انجمن اسلامی، بسیج دانشجویی، نهاد رهبری و امور فرهنگی تشکیل و نظرات خود را در خصوص مبحث عفاف و حجاب بیان کنند.