توقیف ۶ محموله کالای قاچاق در شهرستان پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب در گفت و گو با رسانه ها گفت: ماموران انتظامی پلدختر طی هفته گذشته در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و در راستای اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، مبارزه با قاچاق کالا را دراولویت کار خود قراردادند و با تلاش مضاعف شش دستگاه خودرو تریلر کشنده و کامیون را با هماهنگی مقام قضائی توقیف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروهای توقیفی مقدار ۲۴ تن برنج، ۲۶۹ قلم لوازم خانگی، ۹۸۰ جفت کفش و ۹۸۴ عدد چراغ قوه خارجی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به دستگیری هفت نفر در این رابطه افزود: کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق مکشوفه را سه میلیارد و ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال اعلام کردند.

سردار مهدیان نسب گفت: افراد خاطی با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع ذیصلاح شدند.

