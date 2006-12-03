تصویب یک فوریت طرح برداشت یک میلیارد دلار از حساب ذخیره برای تأمین کسری اعتبارات وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار پارلمان مهر، این طرح در جلسه علنی امروز مجلس و با قید دو فوریت مطرح و بررسی شد .

طراحان دو فوریت این طرح بر این باور بودند که کسری شدید اعتبارات و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور منجر به عدم توانایی دانشگاه های مزبور در پرداخت حقوق کارکنان شده و برخی از دانشگاه ها ناگزیر شده اند، از محل درآمدهای اختصاصی که حقوق حقه بیماران است و بایستی صرف خدمات رسانی و تهیه دارو و ملزومات برای بیماران شود، برای پرداخت حقوق مصرف نمایند ، همچنین در تعداد کثیری از دانشگاه ها عدم پرداخت حقوق کارکنان موجبات نارضایتی شدید را ببار آورده که ممکن است تبعات سویی داشته باشد ، لذا بررسی این طرح با قید دو فوریت ضرورت دارد.

پس ازتوضیحات طراحان ، نمایندگان با دو فوریت این طرح موافقت نکردند و یک فوریت طرح برداشت یک میلیارد دلار از حساب ذخیره‌ ارزی برای تأمین کسری اعتبارات وزارت بهداشت با 108 رأی موافق و 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع به تصویب رسید.