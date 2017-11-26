گردهمایی بزرگ بسیجیان در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در گردهمایی بزرگ بسیجیان که امروز در یاسوج برگزار شد، گفت: امروز بسیج کلمه ای فراگیر است و در بسیاری از کشورهایی که ساکنان مسلمان دارند، بسیج شکل گرفته است .

سردار یدالله بوعلی افزود: بسیج سازمان نیست، ولی سازمان دارد و نیروهای آن از قبل فرمان خود را گرفته اند، تا به موقع عمل کنند.

بوعلی تصریح کرد: این فرمان نشأت گرفته از قرآن، ائمه، امام عصر، امام راحل و رهبر معظم انقلاب است.

فرمانده سپاه فتح استان گفت: در هر صحنه ای که بسیج احساس تکلیف کند، منتظر فرمان نیست و وارد صحنه می شود و این از ویژگی نیروهای انقلاب است.

بوعلی گفت: هماهنگونه که در جبهه مقاومت اثبات کردیم که گوش به فرمانیم، در سایر عرصه ها نیز باید گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب باشیم و به وظایف خود عمل کنیم.