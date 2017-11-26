کشف بیش از ۳ تن انواع مواد مخدر در لرستان طی امسال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب در گفت و گو با رسانه ها گفت: در راستای مبارزه بی امان با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان با استفاده از منابع فنی و پلیسی یک نفر سوداگر مرگ را در خرم آباد شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: با اقدام به موقع ماموران، یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس توقیف و در بازرسی از آن ۱۵۰ کیلو تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان در ادامه از افزایش شش درصدی کشفیات مواد مخدر طی هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان خبر داد و گفت: در این مدت سه تن و ۱۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر از سوداگران مرگ کشف و۷۲ باند منهدم و دو هزار و ۷۵۰ نفر قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر نیز دستگیر شده است.

سردار مهدیان نسب در ادامه با اشاره به جمع آوری معتادان متجاهر و خرده فروش در اجرای طرح های موضوعی در استان افزود: هشت طرح حجمی در استان به منظور پاکسازی نقاط آلوده و برخورد با قاچاقچیان صورت گرفته است.

وی ضمن تقدیر از همکاری خوب پلیس استان خاطر نشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و رصد مداوم تحرکات قاچاقچیان و باند های مواد مخدر اجازه نخواهد داد افراد فرصت طلب و سودجو به اهداف پلید خود برسند چرا که برخورد پلیس با آنها، قاطع و محکم خواهد بود.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: رویکرد مهم نیروی انتظامی برخورد بیشتر و جدی با توزیع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر است.