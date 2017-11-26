داعش در آنکارا «مدرسه» دایر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، بر اساس ادعانامه ای که علیه ۱۶ عضو داعش در ترکیه صادر شده، این افراد اقدام به استفاده از دفتر «مجله توحید» در یکی از محله های آنکارا به عنوان مدرسه و آموزش کودکان کرده اند.

بر اساس ادعانامه ۸۲ صفحه ای تنظیم شده علیه این افراد، آنها ۶۰ کودک را در این محل آموزش داده اند.

هر چند ترکیه پیشتر به عنوان محلی برای انتقال تروریست ها به سوریه مطرح بود اما اقدامات این افراد در داخل ترکیه، آنکارا را وادار به برخورد با آنها کرده و در یک سال گذشته نیروهای امنیتی ترکیه عملیات های زیادی را برای بازداشت عوامل گروه های تروریستی از جمله داعش انجام داده اند.