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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۷

حریت خبر داد؛

داعش در آنکارا «مدرسه» دایر کرده است

داعش در آنکارا «مدرسه» دایر کرده است

بر اساس «ادعانامه ای» که علیه ۱۶ عضو بازداشت شده گروه تروریستی داعش در ترکیه تهیه شده این افراد متهم به دایر کردن «مدرسه» برای آموزش کودکان شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، بر اساس ادعانامه ای که علیه ۱۶ عضو داعش در ترکیه صادر شده، این افراد اقدام به استفاده از دفتر «مجله توحید» در یکی از محله های آنکارا به عنوان مدرسه و آموزش کودکان کرده اند.

بر اساس ادعانامه ۸۲ صفحه ای تنظیم شده علیه این افراد، آنها ۶۰ کودک را در این محل آموزش داده اند.

هر چند ترکیه پیشتر به عنوان محلی برای انتقال تروریست ها به سوریه مطرح بود اما اقدامات این افراد در داخل ترکیه، آنکارا را وادار به برخورد با آنها کرده و در یک سال گذشته نیروهای امنیتی ترکیه عملیات های زیادی را برای بازداشت عوامل گروه های تروریستی از جمله داعش انجام داده اند.

کد مطلب 4155356
عبدالحمید بیاتی

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