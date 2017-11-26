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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۷

در جلسه علنی امروز؛

مجلس با فوریت اصلاح برنامه ششم برای احیای قنات ها موافقت کرد

مجلس با فوریت اصلاح برنامه ششم برای احیای قنات ها موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه با هدف احیای قنات و بهبود روش های آبیاری در مناطق کویری موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با یک فوریت طرح اصلاح تبصره بند ب ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه موافقت کردند؛ این اصلاحیه با هدف رفع موانع قانونی برای احیای قنات ها در مناطق کویری و روستاها و بهبود روش های آبیاری محصولات کشاورزی و با امضای ۴۵ نماینده ارائه شده است.

در جلسه امروز ابتدا دو فوریت این طرح به رای گذاشته شد که به تصویب نمایندگان نرسید و در نهایت مجلس یک فوریت این طرح را با ۱۴۸ رای موافق و سه رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، در تبصره ذیل بند ب ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه بعد از عبارت «توسعه روش های نوین آبیاری» عبارت «بازسازی و نوسازی قنوات، توسعه آب بندها، انتقال آب از طریق لوله به مزارع و اجرای عملیات آب و خاک و آبخیزداری» اضافه می شود.

کد مطلب 4155357

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