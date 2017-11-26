تفکر بسیجی قوم و مذهب نمی شناسد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی پیش از ظهر امروز در همایش «شکوه مقاومت» که به‌مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین با حضور هزاران نفر بسیجی از اقشار مختلف در مصلی قدس زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه هفته بسیج امسال همزمان با شکست دشمن توسط جبهه مقاومت شد که این مهم نشانه تاثیر گذاری تفکر بسیج در دنیای اسلام است.

وی افزود: تفکر بسیجی چیزی به نام قوم و مذهب نمی شناسد و متعلق به همه مسلمانان است همانطور که امروز ما بسیجیان برای دفاع از حق، حقیقت و مظلومین در هر نقطه جهان آماده جانفشانی هستیم.

وی با اشاره به اینکه نشانه بارز یک بسیجی کامل در شخصیت حاج قاسم سلیمانی قابل مشاهده است، ادامه داد: آنچه امروز بسیجیان در صحنه های مختلف خلق می‌کنند در ادامه مسیر رزمندگان دوران دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه تفکر بسیج برگرفته از حکومت علوی و نهضت عاشورای حسینی است، خاطر نشان کرد: قطعا کسانی که بر مبنای این تفکر و مکتب زندگی می‌کنند هیچگونه بن‌بستی را برای خود تعریف نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در مکتب اسلام خودباوری جایگزین خودباختگی می‌شود، تصریح کرد: در واقع مکتب اسلام، مکتب شرف، عزت و سربلندی انسان در دنیا و آخرت است.

وی با تاکید بر اینکه بسیج یک آرمان است، گفت: بسیاری از افراد با وجود اینکه پرونده بسیجی ندارند اما یک بسیجی بالقوه هستند و برای آن‌ها بسیج یک آرمان مهم است.

معروفی با اشاره به اینکه بسیجی کسی است که برای خود عقبه مادی تعریف نمی‌کند، افزود: یک انسان بسیجی کسی است که از تمایلات دنیوی چشم پوشی می کند تا بتواند در راه دین خدا مجاهدت کند.

وی ادامه داد: استحکام درونی، بصیرت و اخلاص در عمل از ویژگی‌های اصلی یک نیروی بسیجی است که همه ما اگر بخواهیم به عنوان یک بسیجی انقلابی این مسیر را به درستی طی کنیم و به هدفمان برسیم باید این سه موضوع را در وجودمان نهادینه کنیم.

وی خاطر نشان کرد: مسئولیت ما به عنوان نیروهای انقلابی بسیار سنگین است زیرا ما حافظ انقلابی هستیم که امروز بسیاری از کشورهای منطقه با پیروی از این نظام سیاسی سربلند شدند و در دنیا عزت پیدا کردند.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان یکی از شاخصه های بصیرت در بین بسیجیان را دشمن شناسی برشمرد و تصریح کرد: کسب معرفت دینی نسبت به قرآن و اهل بیت (ع) و همچنین مردم داری و مردم یاری از دیگر ویژگی های بارز بسیجیان است.

وی با تاکید بر اینکه دشمن شناسی در جامعه امروزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بیان داشت: امروزه اگر دشمنان را به خوبی نشناسیم بصیرت کامل تحقق پیدا نمی کند، از همین رو نمی توانیم به خوبی با آن مقابله کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بسیج صرفاً یک نیروی نظامی نیست، ادامه داد: ولایت یاوری بسیار مهمتر از ولایت پذیری است زیرا با این اصل مهم هرگز راه را گم نخواهیم کرد.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: یک بسیجی هیچگاه نمی تواند در مقابل مشکلات مردم بی تفاوت باشد و حتی حاضر است تا در این راه جان خویش را نیز فدا کند همانطوری که امروز بسیج سازندگی در مناطق زلزله زده غرب کشور مستقر شده و همچنان به امداد رسانی مشغول است.