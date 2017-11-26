کنفرانس «اتحاد جهانی» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس «اتحاد جهانی: متحدان در توسعه و پیشرفت اخلاق» روزهای ۲۵ تا ۲۷ ژوئن ۲۰۱۸ در دانشگاه بوردو فرانسه برگزار می‌شود.



موضوع کنفرانس «اتحاد جهانی: متحدان در توسعه و پیشرفت اخلاق» با امید به الهام بخشیدن به گفتگوهای متفکرانه درباره روابط مهمی است که می‌تواند باعث تسهیل و یا حتی تخریب توسعه شود. این کنفرانس موضوعاتی چون اتحاد در هر سطح از توسعه، از جمله اتحاد میان دولت‌های ملی، شرکت‌ها، گروه‌های چند ملیتی، سازمان‌های غیر دولتی، و غیره را شامل می‌شود. بنابراین، ابعاد این موضوع می‌تواند شامل این موارد و سؤالات نیز باشد:

مسائل بنیادین اتحاد: چه چیزی به معنای متحد شدن با دیگران است؟ چه چیزی یک متحد خوب ایجاد می‌کند؟ چگونه می‌توانیم به اتحادهای مضر پاسخ دهیم؟ آیا امتیاز به خودی خود یک وظیفه خاص برای متحد شدن با کسانی که کمترین امتیاز را دارند، ایجاد می‌کند؟

اتحاد در داخل و در میان گروه‌ها و هویت‌های اجتماعی، از جمله مذهب، جنسیت، نژاد، توانایی، وضعیت اقتصادی، جنس، قبیله و ...

اتحاد در داخل و بین نقش‌های حرفه‌ای از جمله کارگران و سهامداران، اقتصاددانان کشاورزی و کشاورزان، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و بیماران، محققین و متخصصان، رهبران سیاسی و شهروندان، شرکت‌ها و مصرف کنندگان و ...

متحدان بین مرزها: شهروندان خصوصی، پناهندگان، مهاجران، توافقات تجاری، مسائل تجارت عادلانه و توافقات سیاسی بین‌المللی مانند توافقنامه پاریس در مورد تغییرات آب و هوایی، و ...

متحدان فراتر از بشریت: اتحاد با محیط زیست و ...



علاقمندان می‌توانند این مسائل را از دیدگاه‌های گوناگون نظری و مفهومی از جمله استدلال فلسفی، تحلیل تجربی، بررسی سیاست‌ها و استراتژی‌های عملی بررسی کنند و تا اول دسامبر ۲۰۱۸ آثار خود را ارسال نمایند. این کنفرانس از حضور دانشمندان و متخصصین سراسر جهان و از طیف گسترده‌ای از رشته‌ها و فعالیت‌ها (از جمله فلسفه و دیگر علوم انسانی، علوم اجتماعی، مطالعات سیاست، توسعه، کار اجتماعی، سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های محلی، مقامات دولتی و سیاست‌گزاران) برخوردار است.



زبان این و ارائه تمامی مقالات و سخنرانی انگلیسی است.