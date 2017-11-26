طرح گشت محلات از فردا در بشرویه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد علی خبازی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشرویه در گردهمایی بزرگ بسیجیان این شهرستان گفت: بسیج نهادی ست که ثمره و نتیجه آن در تمام دنیا دیده شده است.

وی افزود: بسیج و بسیجیان امروز دارای ارتشی ۲۵ میلیونی هستند که زیر نظر رهبری ساماندهی شده اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشرویه اظهار داشت: باتوجه به توطئه ها و دسیسه های دشمنان امروز بسیجی ماندن مهم ترین وظیفه ماست.

سرگرد خبازی بیان کرد: بسیج حرکتی بزرگ بود که به فرمان رهبر کبیر انقلاب شکل گرفت و امروز در همین بسیج سردارانی تربیت شده اند که خاری بر چشم دشمنان اسلام است.

وی تاکید کرد: نیاز است تا امروز با افزایش بینش و بصیرت خود را در برابر هرگونه توطئه دشمن بیمه کنیم.

سرگرد خبازی بااشاره به اقدامات مثبت بسیج در تمامی زمینه ها گفت: از فردا طرح گشت محلات نیز با هدف کمک به افزایش امنیت محله ها در شهرستان بشرویه آغاز خواهد شد.

وی افزود: طرح گشت محلات قرار است از فردا بصورت رندمی در تمام پایگاه های بسیج سطح شهر بشرویه انجام شود تا بسیجیان همچون گذشته کار شناسایی و برقراری نظم در سطح شهر را ساماندهی کنند.

برزگر سرهنگ بازنشسته سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و سخنران این مراسم عامل اصلی موفقیت همیشگی بسیج را ایمان و عمل صالح دانست و افزود: دشمن در تمام زمینه ها از لحاظ تجهیزات نظامی و سخت افزاری از ما مجهزتر بوده اما بسیجیان همواره در همه عرصه ها موفق شده اند.

وی عامل دوم موفقیت بسیج را تبیعت از رهبر انقلاب دانست و افزود: طبق آیات و روایات الهی بایستی همواره گوش بفرمان رهبری بوده که بسیجیان این مهم را سرلوحه کار خود قرار داده اند.

سرهنگ برزگرهمچنین خواستار حفظ هوشیاری هرچه بیشتر ملت و بسیجیان شد و ادامه داد: باید در مقابل فتنه های داخلی و خارجی دشمنان هوشیار بود چرا که عده ای سعی بر تفرقه افکنی بین شیعه وسنی داشته و درصدد بدبین نمودن اذهان نسبت به مقام معظم رهبری هستند.